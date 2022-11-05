Країни G7 пригрозили наслідками пособнику російських окупантів Лукашенку

Міністри також висловили своє обурення щодо воєнних злочинів Росії проти цивільних громадян України.

Міністри закордонних справ країн G7 закликали Олександра Лукашенка не робити з Білорусі співучасника російської агресії.

“Ми знову закликаємо білоруську владу припинити сприяти російській агресивній війні, в тому числі дозволяти російським збройним силам використовувати білоруську територію для запуску ракет, націлених на Україну. Якщо білоруська влада буде більш безпосередньо залучати Білорусь у війну Росії, G7 накладе на режим непосильні додаткові витрати”, – зазначили дипломати після засідання у німецькому місті Мюнстер.

У заяві сказано, що країни G7 будуть чинити санкційний тиск на Росію та її союзників.

“Ми засуджуємо нещодавню ескалацію Росії, включаючи її напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні та водні об’єкти, по всій Україні з використанням ракет та іранських безпілотників та інструкторів. За допомогою цих атак Росія намагається тероризувати цивільне населення”, – йдеться у повідомленні.

Міністри висловили своє обурення щодо воєнних злочинів Росії проти цивільних громадян України.

Участь Білорусі у війні РФ проти України – що треба знати

Білоруська влада надала російській стороні свою землю для здійснення широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. Також з Білорусі Україну не раз було обстріляно з різного озброєння.

Олександр Лукашенко спочатку говорив, що Білорусь не бере участь у війні, але на початку жовтня визнав причетність до бойових дій.

10 жовтня псевдопрезидент оголосив про розгортання спільного угруповання білоруських та російських військ. Згодом у Білорусь прибули російські мобілізовані. // УНІАН