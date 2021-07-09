Новим прес-секретарем Зеленського став Сергій Нікіфоров

На президентському сайті з’явилося повідомлення, що новим прес-секретарем Зеленського був призначений телеведучий Сергій Нікіфоров.

У Зеленського «врахували його досвід професійної роботи в журналістиці» і наразі очікують «подальшого розвитку ефективної комунікації з представниками ЗМІ та формування прозорої системи висвітлення діяльності президента».

До речі, на сайті є указ про звільнення Юлії Мендель. Інформації про її призначення на даний момент немає.

Сергій Нікіфоров — ведучій на телеканалі «Україна 24». До цього він працював на європейському телеканалі Euronews. Його кандидатура раніше називалася як найбільш вірогідна на посаду прес-секретаря Зеленського. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»