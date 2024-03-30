Зеленський звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра, трьох радників та двох уповноважених
Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.
“Звільнити Шефіра Сергія Нахмановича з посади першого помічника президента України”, – зазначається в указі.
Що відомо про Сергія Шефіра
Шефір народився 1965 року у Кривому Розі. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут.
На початку політичної кар’єри був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського. Вже 21 травня 2019 року його призначили першим помічником чинного президента.
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Володимир Зеленський також звільнив низку своїх радників та уповноважених. Відповідні укази з’явилися у суботу, 30 березня на сайті Офісу президента.
Так, своїми указами Зеленський звільнив:
- позаштатного радника президента Олега Устенка (указ №212);
- позаштатного радника Сергія Трофімова (указ №211);
- позаштатного радника президента Михайла Радуцького (указ №210).
Також глава держави звільнив Альону Вербицьку з посади уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України (указ №208).
Крім того, з посади уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності (поза штатом) була звільнена Наталія Пушкарьова (указ №209).
Варто додати, що, вчора, 29 березня, президент також підписав указ про звільнення кількох заступників керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Мова йде про Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.Tweet