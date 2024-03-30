Зеленський звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра, трьох радників та двох уповноважених

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.

“Звільнити Шефіра Сергія Нахмановича з посади першого помічника президента України”, – зазначається в указі. Що відомо про Сергія Шефіра Шефір народився 1965 року у Кривому Розі. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут. На початку політичної кар’єри був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського. Вже 21 травня 2019 року його призначили першим помічником чинного президента.

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Володимир Зеленський також звільнив низку своїх радників та уповноважених. Відповідні укази з’явилися у суботу, 30 березня на сайті Офісу президента.

Так, своїми указами Зеленський звільнив: позаштатного радника президента Олега Устенка (указ №212);

позаштатного радника Сергія Трофімова (указ №211);

позаштатного радника президента Михайла Радуцького (указ №210). Також глава держави звільнив Альону Вербицьку з посади уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України (указ №208). Крім того, з посади уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності (поза штатом) була звільнена Наталія Пушкарьова (указ №209).

Варто додати, що, вчора, 29 березня, президент також підписав указ про звільнення кількох заступників керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Мова йде про Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.