​Зеленський звільнив Веніславського з посади представника президента в Раді

Президент Володимир Зеленський звільнив Федора Веніславського від виконання обов’язків представника президента України у Верховній Раді.

Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті президента.

“Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків Представника Президента України у Верховній Раді України”, – йдеться в документі.

Причина звільнення не вказується. Також наразі невідомо, чи перейде Веніславський на нову посаду.

Що відомо про Веніславського

У 2014 році Веніславський був кандидатом в народні депутати від одномандатного мажоритарного округу № 23 (Волинська область). Самовисуванець. Безпартійний.

У червні 2019 року виступав як представник президента в Конституційному суді в судовому процесі щодо конституційності указу президента з приводу дострокового припинення повноважень Верховної Ради Член Комісії з питань правової реформи з 7 серпня 2019.

На позачергових парламентських виборах 2019 року був обраний народним депутатом від партії “Слуга народу” будучи № 88 у списку. Безпартійний. Член Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

3 червня 2019 року – 12 вересня 2022 – представник президента Володимира Зеленського у Конституційному суді України.

Із 12 вересня 2022 – представник президента в Раді. // LB.ua