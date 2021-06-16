Апелляционный суд вынес решение по делу о стрельбе Пашинского в Химикуса

Как пишет издание ZN.ua, Апелляционный суд Киевской области подтвердил оправдательный приговор Васильковского районного суда, вынесенный бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу.

«Все эти годы я четко и аргументированно доказывал, что в деле нет состава преступления. Сегодня апелляционный суд подтвердил приговор суда первой инстанции — Пашинский не виноват», — сообщил экс-депутат в Facebook вечером в среду, 16 июня.

Он в очередной раз назвал «дело Химикуса» сфабрикованным и обвинил в бывшее руководство Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований в организации политического преследования.

«Очень рад, что заказное дело, которое полностью компрометировало нашу правоохранительную систему и которое представляло собой образец политического преследования, сделанного руками рябошапок, труб, касько и варченко, рассыпалась», — написал экс-депутат.

По словам Пашинского, он стал жертвой дискредитационной кампании, организованной на «кровавые деньги Путина», и которую подхватили «агентура ФСБ в Украине и всяческие «полезные идиоты», а также «дезориентированное гражданское общество».

Вечером 31 декабря 2016 года под Киевом произошел конфликт между Сергеем Пашинским и жителем Васильковского района Вячеславом Химикусом, в результате которого оба получили телесные повреждения.

Вячеслав Химикус, в которого выстрелил Сергей Пашинский, утверждал, что нанес депутату удар по голове после того, как тот направил на него оружие. По словам Пашинского, он сделал предупредительный выстрел в воздух, а огонь на поражение открыл после того, как получил удар бутылкой по голове.

Депутат стрелял из наградного пистолета, выданного ему министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

В августе 2017 прокуроры пришли к выводу о том, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает уголовную ответственность. В декабре того же года суд обязал ГПУ возобновить производство.

В сентябре 2019 года замгенпрокурора Сергей Кизь отменил постановлении о закрытии дела в отношении экс-депутата. А 7 октября Печерский суд арестовал Пашинского на 60 суток без права внесения залога. Пашинский обвинил в организации уголовного преследования Андрея Портнова – бывшего замглавы президентской администрации осужденного за госизмену Виктора Януковича.

В марте 2021 года Васильковский суд оправдал Пашинского. Незадолго до оправдательного приговора Химикус отозвал гражданский иск к обвиняемому.