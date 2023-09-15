Через негоду знеструмлені понад 160 населених пунктів у чотирьох областях, вимикалася міждержавна лінія електропередачі

Країною рухається грозовий фронт, який призвів до знеструмлення 162 населених пунктів у Київській, Чернігівській, Житомирській та Кіровоградській областях. Найбільше постраждала енергетична інфраструктура на Київщині – пошкоджені 17 ліній електропередачі, залишаються знеструмленими майже 27 тисяч споживачів у 107 населених пунктах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міненерго.

Вимикалася міждержавна повітряна лінія електропередачі 110 кВ з Молдовою. Лінію було повернуто до роботи в автоматичному режимі. Також короткостроково вимикалася повітряна лінія 330 кВ у Кіровоградській області. Знеструмлення споживачів не було, лінію заживили в автоматичному режимі.

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної.