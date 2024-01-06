Гід автолюбителя: Як уберегти автомобіль від крадіжки на вулиці
Питання про те, як застерегти машину від крадіжки, дуже актуальне в наш час. Ось кілька рекомендацій, які експерти компанії Автовикуп Київ радять виконувати, щоб убезпечити себе від таких інцидентів, і які можуть бути корисними в любому випадку:
- – Паркуватися в безпечних місцях (якщо є можливість – у закритому гаражі або під навісом, що приховає машину від зайвих поглядів).
- – Не залишати ключі в автомобілі (навіть якщо ви виходите з нього на короткий час).
- – Завжди вимикати двигун (не слід залишати авто працюючим та без нагляду).
- – Обладнати авто сигналізацією, яка реагує на спробу відчинити двері або змінити кут нахилу авто.
- – Поставити на кожне колесо по 1-2 болти, форма головки яких відрізняється від стандартних. Викрутити їх можна тільки спеціальним ключем.
- – Під час паркування вибирати місце під ухилом або частково поставити машину на бордюр. Різниця в рівнях між колесами не дасть змоги підкласти домкрат під пороги авто.
- – Залишати автомобіль в місці видимості камер відеоспостереження.
- – Оформити страховку. У разі крадіжки власник отримає компенсацію і в підсумку втратить менше, якщо машину не знайдуть.
Як діяти в разі викрадення
У разі викрадення машини потрібно зробити наступне:
- – Перевірити, чи не була машина евакуйована на штрафмайданчик або взята кимось із знайомих.
- – Негайно повідомити в поліцію за телефоном 102 або 112 і надати всі відомості про зникнення.
- – Зв’язатися зі страховою компанією і повідомити про те, що трапилося, щоб отримати можливе відшкодування збитку.
- – Якщо є постраждалі, викликати швидку допомогу за телефоном 103 або 112.
Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як захистити машину від викрадення, ви можете багато інформації з цього приводу є на сайтах страховиків та спеціалізованих компанії по купівлі та продажу автомобілів, на них ще можна отримати безкоштовну консультацію у фахівців.
Що робити якщо забули автомобільні ключі всередині авто
Якщо ви забули ключі всередині авто, у вас є кілька варіантів, як відкрити двері:
- – Скористатися запасним ключем, якщо він у вас є. Рекомендується мати два ключі від одного авто.
- – Звернутися до спеціалізованих компаній, які пропонують послуги відкриття замків без пошкодження. Ці компанії використовують як меганічні так і електронні пристосування під час розтину дверей авто.
- – Спробувати самостійно відкрити двері за допомогою дроту, дрилі або інших підручних засобів. У цьому випадку присутній високий ризик пошкодження дверей з необхідністю подальшого ремонту.
- – Розбити скло, якщо інші способи не підходять або не доступні. Будьте обережні, не завдавайте зайвих ушкоджень собі та своєму автомобілю.