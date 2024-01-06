Гід автолюбителя: Як уберегти автомобіль від крадіжки на вулиці

Питання про те, як застерегти машину від крадіжки, дуже актуальне в наш час. Ось кілька рекомендацій, які експерти компанії Автовикуп Київ радять виконувати, щоб убезпечити себе від таких інцидентів, і які можуть бути корисними в любому випадку:

– Паркуватися в безпечних місцях (якщо є можливість – у закритому гаражі або під навісом, що приховає машину від зайвих поглядів).

– Не залишати ключі в автомобілі (навіть якщо ви виходите з нього на короткий час).

– Завжди вимикати двигун (не слід залишати авто працюючим та без нагляду).

– Обладнати авто сигналізацією, яка реагує на спробу відчинити двері або змінити кут нахилу авто.

– Поставити на кожне колесо по 1-2 болти, форма головки яких відрізняється від стандартних. Викрутити їх можна тільки спеціальним ключем.

– Під час паркування вибирати місце під ухилом або частково поставити машину на бордюр. Різниця в рівнях між колесами не дасть змоги підкласти домкрат під пороги авто.

– Залишати автомобіль в місці видимості камер відеоспостереження.

– Оформити страховку. У разі крадіжки власник отримає компенсацію і в підсумку втратить менше, якщо машину не знайдуть.

Як діяти в разі викрадення

У разі викрадення машини потрібно зробити наступне:

– Перевірити, чи не була машина евакуйована на штрафмайданчик або взята кимось із знайомих.

– Негайно повідомити в поліцію за телефоном 102 або 112 і надати всі відомості про зникнення.

– Зв’язатися зі страховою компанією і повідомити про те, що трапилося, щоб отримати можливе відшкодування збитку.

– Якщо є постраждалі, викликати швидку допомогу за телефоном 103 або 112.

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Що робити якщо забули автомобільні ключі всередині авто

Якщо ви забули ключі всередині авто, у вас є кілька варіантів, як відкрити двері: