Гид покупателя: что нужно для установки камеры видеонаблюдения  на даче 

Каждый, у кого есть дачный участок, знает, как важно за ним следить.в перерывах между отсутствием. Кражи со взломом, пожары, поваленные ветром деревья, повреждения от мороза, затопление… список можно продолжить.

Конечно лучше бы чувствовать себя в безопасности, если бы можно было наблюдать за коттеджем на расстоянии. Сегодня таких вариантов много, и это не должно стоить слишком дорого. Современные камеры видеонаблюдения для дачи позволяют держать все на постоянном контроле, наблюдая за своей собственностью через смартфон или компьютер из любой точки планеты, где есть интернет. Лучше и проще, если на месте есть также постоянное подключение к Интернету. Но даже без фиксированного интернета вы можете повысить свою безопасность. Единственное условие — мобильная связь и, конечно же, электричество.

Эксперты компании Pipl, объясняют, как интеллектуальные камеры наблюдения работают для домашнего использования, и дают советы о том, что следует учитывать при выборе камеры видеонаблюдения для вашего дома.

Где установить камеру?

Специалисты по безопасности рекомендуют устанавливать камеру у главного входа, любых входов в подвал и окон, выходящих на улицу. Статистика показывает, что 34 процента всех краж со взломом происходят через главный вход, что оправдывает размещение наружной камеры. Эта камера должна быть установлена ​​на высоте не менее трех метров над землей, так как это затруднит любую попытку ее повреждения со стороны грабителя. Также может быть полезно, чтобы камера была четко видна, чтобы может иметь сдерживающий эффект.

Большое количество краж со взломом происходит через двери или окна, которые не видны с улицы. Если вы также установите камеру в этих местах, вы значительно снизите риск кражи со взломом в вашем доме. Внутри камеру следует размещать в комнатах, которые находятся близко к входным дверям, и где у вас высокий процент ценных вещей.

Что делает камера наблюдения?

Камера наблюдения находится в вашем доме и / или за его пределами. Она либо снимает все время, либо начинает съемку, когда обнаруживает движение. Когда датчики камеры обнаруживают движение, вы получите уведомление на свой мобильный телефон через приложение, чтобы вы могли просмотреть запись и, возможно, позвонить в полицию. Некоторые камеры наблюдения также имеют сигнал тревоги, который звучит при включении.

Нужен ли WiFi?

Умным камерам видеонаблюдения для работы требуются сети Wi-Fi. Поэтому вам следует проверить покрытие с помощью мобильного телефона или планшета в том месте, где вы будете размещать камеру. Если уровень сигнала слишком слабый, вам может потребоваться купить сетевой расширитель, перейти на более быстрый и новый маршрутизатор или получить интеллектуальную ячеистую сеть.

С кабелем или аккумулятором?

Проводная камера видеонаблюдения может иметь более продвинутые функции, требующие электричества, такие как записи более высокого качества и более длительные записи. Устройства с батарейным питанием более гибки с точки зрения размещения, но они также могут быть более дорогими в эксплуатации, поскольку батареи необходимо со временем заменять, даже если они перезаряжаемые. Срок службы батареи зависит от использования, температуры и модели, которую вы покупаете.

Какое разрешение?

Чем выше разрешение, тем четче видео и качество изображения. Если что-то случится с вашим домом, полиции или страховой компании будет намного проще использовать эту информацию, если они смогут четко видеть человека на фотографии. Многие также используют камеру для съемки семейных фотографий, например детей, играющих в саду. Камера с лучшим разрешением гарантирует, что эти воспоминания получат то качество, которого они заслуживают.