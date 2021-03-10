Гід покупця: практичні рекомендації як вибрати душову кабіну

Ремонт у ванній кімнаті передбачає покупку нового обладнання. Це й умивальник, і меблі для ванної, і унітаз. Не обійтися без ванни або душової кабіни. Другий варіант буде доречний в тому випадку, якщо площа приміщення обмежена.

Спеціалісти компанії «Церсаніт» дають практичні рекомендації по вибору.

Тип

Душові кабіни мають різну конструкцію. Найбільш популярні серед споживачів — це закриті душові кабіни https://www.cersanit.com/ua/katalog-produktiv/dushovi-kabini/. Вони являють собою автономний бокс і складаються з таких елементів:

піддон;

стінки;

стеля.

У сучасних душових кабінах можна не тільки приймати гігієнічні процедури. В них передбачено багато додаткових функцій. Наприклад, є вбудовані музикальні колонки, які дозволяють насолоджуватися улюбленими піснями під час водних процедур.

Відкриті душові кабіни інтегровані у ванну кімнату. Під час їх установки до основи стіни або кута встановлюють піддон. Далі по його периметру монтують стіни душової кабіни з оргскла.

Габарити

Вибираючи душову кабіну, потрібно обов’язково враховувати її габарити. Інакше може трапитися так, що вона просто не влізе в приміщення або займе дуже багато місця, на залишивши простору для інших елементів інтер’єру.

Душові кабіни з квадратним піддоном відкритого типу мають розміри 80×80 см, 90×90 см, 100×100 см. Вони вважаються компактними. А ось закриті душові бокси більш габаритні.

Матеріал піддону

Піддон виготовляють з найрізноманітніших матеріалів. Найбюджетніший варіант — це чавун або сталь. У середній ціновій категорії знаходяться душові кабіни з піддоном з акрилу або фаянсу. До преміальної категорії відносяться піддони, виготовлені з натурального каменю.

Система відкривання дверей

Найбільш зручні двері, на думку користувачів, — розпашні. Вони дозволяють зробити отвір максимально широким. Тому доступ до кабіни завжди безперешкодний.

Шарнірні двері відкриваються назовні. Душові кабіни, комплектуванні ними, підходять для ванних кімнат, де досить вільного місця.

Якщо душова кабіна громіздка і габаритна, то добре, якщо у неї будуть розсувні двері. Таким чином можна заощадити простір. Розсувні двері складаються з декількох панелей, які при відкриванні наїжджають одна на іншу.

Де купити душову кабіну?

Душові кабіни в широкому різноманітті представлені в спеціалізованих інтернет-магазинах. Вони відрізняються за розміром, формою, матеріалом виготовлення, функціональними можливостями та іншими критеріями. Якщо душова кабіну з якихось причин не підходить, спеціалісти компанії радять звернути увагу на різноманіття ванн https://www.cersanit.com/ua/katalog-produktiv/vanni/.