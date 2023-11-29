Гід покупця: за якими критеріями обирають жіночу сукню

Вишукане плаття стане в нагоді кожній сучасній жінці. Багато представниць прекрасної статі бажають мати моделі на кожен випадок, настрій, погоду. Дехто не може встояти перед модними новинками. Але часто емоції – головна причина помилок при виборі. Тоді куплена річ не радує, а розчаровує своєю недоречністю.

Експерти компанії STIMMA розповідають за якими параметрами зазвичай обирають жіночу сукню.

Тип фігури – основний критерій вибору

Ситуація, коли шопінг занадто захоплює, зовсім не рідкісна, адже трендове леопардове плаття, яке жінка бачила на улюбленій зірці, здатне підкорити серце в одну мить. Проте воно іноді зовсім не відповідає особливостям фігури.

Саме фігура є ключовим фактором вибору одягу. Знаючи свій тип, об’єктивно оцінюючи свої сильні та слабкі сторони, легко знайти ідеальний варіант.

Рекомендації для п’яти типів фігури:

пісочний годинник – володіє гармонійними пропорціями, вираженою талією, тому дозволяється одягати будь-які фасони; бажано не ховати гарну форму під багатошаровою річчю та вільним кроєм; навпаки, варто підкреслювати талію;

прямокутник – груди, талія та стегна мають майже одну лінію, якій потрібно надати плавності за допомогою широкого поясу, корсета, баски, спеціально розташованих малюнків та контрастних вставок;

трикутник (груша) – слід змістити акцент із широких стегон на верхню частину тіла – яскраві кольори, декор, корсети, вишивка, квадратні та трикутні декольте;

перевернутий трикутник – необхідно візуально зменшити плечі та додати об’єм стегнам: пишний низ, плісе, складки, спідниця-тюльпан; оптимальна комбінація – темний верх й світлий низ;

яблуко – є потреба видовжити силует, що можна зробити сукнею-футляром, прямим кроєм, V-подібними вирізами та розкльошеними спідницями; вдало виглядають геометричні принти.

Відповідно підібраний наряд прикрасить кожен тип фігури, хоч би якої думки не була про себе жінка. Зрештою, головне в сукні – це чарівність її власниці.

Інші аспекти пошуку ідеальної сукні

Корисно ознайомитися з деякими іншими критеріями вибору, що не менше вплинуть на зовнішній вигляд та кінцевий результат.

Стиль. Відштовхуватись варто від того, для якого приводу чи події знадобиться плаття. В загальному плані моделі розділяють на повсякденні, ділові, коктейльні та вечірні. Кожна має свої характерні риси.

Матеріал. В пріоритеті завжди були натуральні тканини, як шовк, льон, бавовна. Проте на сьогодні існують якісні синтетичні аналоги, які також заслуговують на увагу. Експерти радять підбирати також за погодою – легкі та тонкі краще взяти для літа, а на осінь та зиму беруть трикотаж, шерсть, акрил.

Колір. Колір – це аспект, що здатний максимально відтінити красу, підкреслити унікальні особливості, але, якщо невдало, навпаки, додати блідості, втоми на обличчі та зайвий вік. Визначення власного кольоротипу допоможе при підборі кольорів.

Різноманіття суконь вражає. Тому, знаючи ключові правила пошуку одягу, кожна жінка без проблем отримає якісну та актуальну для себе річ.