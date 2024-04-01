Гід споживача: як приховати додатки з головного екрану iPhone, не видаляючи їх повністю

Домашній екран на сучасних смартфонах таких як iPhone або Android, завдяки наявності багатьох іконок додатків, може розповісти багато не лише про особисте, але й про професійне життя його власника. Важливо розуміти, наскільки ця інформація маже бути доступною для всіх, хто може мати доступ до смартфона або хто може зазирнути коли власник його використовує.

Для тих, кому важлива конфіденційність, фахівці компанії AppTown рекомендують приховувати додатки з домашнього екрану iPhone, не видаляючи їх повністю й дають кілька порад як це зробити.

Існує кілька способів приховати додатки на iPhone без їх видалення

Сховати на другій сторінці домашнього екрану:

Перетягніть іконку додатку на праву сторону екрану до появи нової пустої сторінки.

Переміщайте додатки, що не потрібні на цю другу сторінку.

Використати папки:

Натисніть та утримуйте будь-яку іконку додатку поки вони не почнуть тремтіти.

Перетягніть іконку одного додатку на іншу, щоб створити папку.

Дайте назву папці і перемістіть небажані додатки до неї.

Використати Бібліотеку додатків:

Перейдіть у Налаштування > Бібліотека додатків.

Увімкніть “Бібліотеку додатків” для додатків, які потрібно приховати.

Виберіть додатки, які потрібно сховати.

Додатки зникнуть з домашнього екрану, але лишаться встановленими й будуть доступні в бібліотеці.

Налаштувати Обмеження екрану:

Перейдіть у Налаштування > Батьківський контроль > Обмеження екрану.

Налаштуйте обмеження і виберіть додатки для приховування.

Вони не з’являтимуться доки не буде введено паролю.

Використання сторонніх програм:

Існує багато сторонніх програм, які дозволяють приховувати додатки. Деякі з цих програм також пропонують інші функції, такі як блокування паролем та шифрування.

Приховування рідко використовуваних або тимчасово непотрібних додатків допомагає зробити домашній екран більш охайним і зручним для навігації. Батьки можуть сховати деякі додатки від дітей, щоб обмежити доступ до небажаного контенту або функцій. Приховування додатків, які відволікають увагу, таких як ігри чи соціальні мережі, може допомогти зосередитися на роботі або навчанні.

Якщо потрібно місце для встановлення нових додатків, а видаляти старі не хочеться, можна приховати деякі з них. Приховування конфіденційних додатків, таких як для банкінгу чи електронної пошти, може допомогти захистити приватні дані. Замість постійного видалення, можна приховати додатки, які не потрібні зараз, але можуть знадобитися пізніше.

Ці прості поради допоможуть приховати застосунки від небажаних очей та вашої дитини, і тим самим не будуть спокушати використовувати ваш айфон в якості ігрового пристрою.

Смартфон і діти

iPhone від Apple – один з найбажаніших гаджетів серед дітей, але це не лише ігри та розваги. Смартфон стає корисним інструментом для навчання, розвитку хобі та дослідження світу навколо нас. Разом з тим використовуючи незначні хитрості, ви можете знати завжди де знаходиться ваша дитина.

Крім того, iPhone може стати важливим засобом для батьківського контролю, дозволяючи відстежувати місцезнаходження дитини за допомогою функції «Локатор» яка існує як вбудована програма в усіх сучасних смартфонах від Apple. Функція “Локатор” (“Find My”) від Apple дозволяє відстежувати місцезнаходження пристрою і здійснювати над ним віддалені дії, такі як стирання даних, блокування або відтворення звуку для знаходження пристрою. Ця функція корисна для знаходження загублених або вкрадених пристроїв.

Фахівці компанії AppTown нагадують, що при купівлі вживаного iPhone дуже важливо повністю скинути його до заводських налаштувань і від’єднати від будь-якого облікового запису Apple ID. Щоб захиститися, переконайтеся, що функція “Локатор” повністю деактивована на придбаному пристрої, перед першим налаштуванням. Бо, якщо попередній власник не від’єднав свій обліковий запис Apple ID від пристрою перед продажем, він усе ще може відстежувати місцезнаходження iPhone і дистанційно керувати ним за допомогою функції “Локатор”. В магазинах, які продають вживані пристрої, їх перевіряють перед продажем, а от при купівлі з рук чи через дошку оголошень, варто переконатись, що смартфон відʼєднаний від чужого Apple ID й функція “Локатор” вимкнена.

Також експерти компанії нагадують, що не лише ви можете відстежувати переміщення дитини, але й вона може відстежувати місцезнаходження вашого смартфона, якщо знає, куди дивитися. Важливою умовою є також постійне підключення смартфона дитини до Інтернету для належної роботи функції “Локатор”.