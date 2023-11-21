Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав Десантно-штурмові війська зі святом
В Україні відзначають День Десантно-штурмових військ ЗСУ, яке було встановлено згідно з Указом Президента від 21 листопада 2017 року “враховуючи хоробрість та героїзм воїнів-десантників, виявлені у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України”. Їхнім девізом є “Завжди перші”.
Вперше свято відзначили урочистою церемонією на Михайлівській площі у Києві. Під час заходу пройшла церемонія заміни блакитного берета на берети кольору maroon разом із новим беретним знаком. Також було вручено штандарт командувача ДШВ, прапор роду військ і встановлений текст клятви десантника.
До цього окремого ряду військ ЗСУ входять десантно-штурмові, повітрянодесантні та аеромобільні частини, спроможні швидко реагувати на різноманітні загрози та виклики, виконувати завдання за призначенням в умовах, що характеризуються високими маневреністю та автономністю дій.
Він початку повномасштабного вторгнення ДШВ залучали до визволення північних регіонів, Харківщини, Херсонщини, окремих населених пунктів на сході України тощо. Тисячі українських десантників були відзначені державними нагородами.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав Десантно-штурмові війська зі святом. Він наголосив, що десантників залучають завжди на найскладніші ділянки фронту.
“Вітаю з Днем Десантно-штурмових військ Збройних сил України! Українські десантники – завжди перші, і це не просто слова чи гасло. Це життєвий принцип”, — наголосив він. “Схиляю голову у пошані і пам’яті за кожним десантником, який поклав життя за Україну, за нашу гідність і свободу у боротьбі з російськими окупантами! Пишаюся непереможними лицарями Архістратига Михаїла! Мужні і мудрі, шляхетні та відважні – це про еліту Збройних сил України – український десант!”.