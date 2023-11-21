Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав Десантно-штурмові війська зі святом

В Україні відзначають День Десантно-штурмових військ ЗСУ, яке було встановлено згідно з Указом Президента від 21 листопада 2017 року “враховуючи хоробрість та героїзм воїнів-десантників, виявлені у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України”. Їхнім девізом є “Завжди перші”.

Вперше свято відзначили урочистою церемонією на Михайлівській площі у Києві. Під час заходу пройшла церемонія заміни блакитного берета на берети кольору maroon разом із новим беретним знаком. Також було вручено штандарт командувача ДШВ, прапор роду військ і встановлений текст клятви десантника.