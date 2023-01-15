Гид покупателя: что такое элитная сантехника и как подобрать дизайн ванной комнаты

Прежде чем приступить к ремонту в квартире, специалисты рекомендуют продумать все малейшие нюансы в каждом помещении. Крайне сложным становится выбор при обустройстве ванной комнаты, ведь от ее дизайна во многом зависит то, насколько комфортно и удобно будет ей пользоваться. В последнее время все больше потребителей предпочитают делать выбор в пользу так называемой элитной сантехники, способной преобразить дизайн ванной до неузнаваемости, отмечают эксперты компании «Империя Сантехники».

Что такое элитная сантехника?

Под элитной сантехникой подразумевают далеко не только стильные и красивые изделия. Их главное преимущество и отличие от обычных моделей заключается в многофункциональности и качестве изготовления. Например, в одном предмете могут сочетаться разные функции, существенно повышающими комфорт при их использовании.

Оригинальный дизайн и многофункциональность – далеко не единственные преимущества элитной сантехники. Эксперты компании отмечают также такие критерии как:

Высокий уровень качества изготовления.

А следовательно надежность и долговечность.

Отменные эксплуатационные характеристики.

Комфорт при использовании.

Особенности современного дизайна ванной комнаты

Прежде чем обустраивать ванную комнату, эксперты рекомендуют предварительно составить дизайнерский проект. Также стоит ознакомиться с актуальными тенденциями – часть из них можно будет воплотить в жизнь.

Важно, чтобы дизайн-проект был создан в соответствии с определенными требованиями:

Современная ванная представляет собой просторную комнату, в которой отличное освещение, практичная планировка, а также она эргономична и функциональна.

Необходимо сразу продумать, где именно будет располагаться та или иная сантехника наряду с декоративными элементами. Важно сэкономить пространство и зрительно увеличить площадь комнаты.

Сантехнику стоит воспринимать не только как предмет для поддержания гигиены и принятия водных процедур, но и важную деталь интерьера, которая способна его украсить.

Если это небольшая комната, во время создания проекта лучше делать акцент на минималистичном дизайне и максимальной практичности. В этом помогут, например, открытые стеллажи и полочки.

Не стоит использовать слишком много декоративных элементов. Идеальный вариант – функциональные предметы, предназначенные для ванной комнаты.

Формируя дизайн ванной, важно учитывать не только личные предпочтения, но и популярные тенденции, а также модные стилевые направления. Сегодня многие предпочитают делать выбор в пользу четких линий, минимального количества мебели, монохромных оттенков. Также отдельного внимания заслуживает наличие природных мотивов, поэтому стоит задуматься о зелени как одном из элементов декора.

Купить сантехнику для обустройства своей ванной комнаты сегодня можно не выходя из дома в интернет-магазине, при этом в Украине доступна – высококачественная продукция от лучших мировых брендов. Доставка по Украине, разные способы оплаты, клиентоориентированный подход – это лишь часть преимуществ, которые предлагает современная торговля.