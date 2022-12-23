Гид покупателя: на что обратить внимание при выборе микроволновой печки

Покупка бытовой техники часто представляет собой нечто вроде лотереи, и микроволновые печи не являются исключением. Новые современные варианты можно сравнить с настоящими печами и они имеют ряд отличий. Но как и везде – чем больше функций, тем дороже. Поэтому может быть разумно тщательно обдумать свою покупку, прежде чем принимать решение.

Пора покупать новую микроволновку? Подумайте, для чего она вам нужна, прежде чем принять решение. Должна ли она занимать мало места, должна это быть встроенная микроволновая печь или отдельностоящей? Достаточно ли простой модели или нужен вариант с полнім набором функций и программ? На эти и другие вопросы отвечают эксперты компании Stylus.

Для чего нужна микроволновка?

Многие микроволновые печи имеют ряд предустановленных программ и функций, таких как гриль и горячий воздух, которые очень полезні, если вы их используете. В отличие от многих других стран, где люди любят готовить в микроволновой печи, в Украине обычно используют ее чаще всего для разогрева и размораживания пищи.

В этом случае вам, возможно, не придется доплачивать за такие функции, как возможность готовить пиццу, духовку и гриль. Или вы передумаете и начнете готовить с нуля в микроволновой печи. Это и быстро, и энергоэффективно. Продукты, которые отлично подходят для приготовления в микроволновой печи, — это, например, кукуруза в початках, баклажаны, рис, бекон и хлебные гренки.

Особенности и программы современных микроволновок

Если самые простые микроволновые печи призваны выполнять только базовые задачи по разогреву/разморозке продуктов на определенной мощности, то чуть продвинутей имеют и множество других полезных функций: