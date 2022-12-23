Гид покупателя: на что обратить внимание при выборе микроволновой печки
Покупка бытовой техники часто представляет собой нечто вроде лотереи, и микроволновые печи не являются исключением. Новые современные варианты можно сравнить с настоящими печами и они имеют ряд отличий. Но как и везде – чем больше функций, тем дороже. Поэтому может быть разумно тщательно обдумать свою покупку, прежде чем принимать решение.
Пора покупать новую микроволновку? Подумайте, для чего она вам нужна, прежде чем принять решение. Должна ли она занимать мало места, должна это быть встроенная микроволновая печь или отдельностоящей? Достаточно ли простой модели или нужен вариант с полнім набором функций и программ? На эти и другие вопросы отвечают эксперты компании Stylus.
Для чего нужна микроволновка?
Многие микроволновые печи имеют ряд предустановленных программ и функций, таких как гриль и горячий воздух, которые очень полезні, если вы их используете. В отличие от многих других стран, где люди любят готовить в микроволновой печи, в Украине обычно используют ее чаще всего для разогрева и размораживания пищи.
В этом случае вам, возможно, не придется доплачивать за такие функции, как возможность готовить пиццу, духовку и гриль. Или вы передумаете и начнете готовить с нуля в микроволновой печи. Это и быстро, и энергоэффективно. Продукты, которые отлично подходят для приготовления в микроволновой печи, — это, например, кукуруза в початках, баклажаны, рис, бекон и хлебные гренки.
Особенности и программы современных микроволновок
Если самые простые микроволновые печи призваны выполнять только базовые задачи по разогреву/разморозке продуктов на определенной мощности, то чуть продвинутей имеют и множество других полезных функций:
- Функция гриля – обеспечивает возможность для гриля, подходящую, например, для жарки мяса и рыбы.
- Функция «Хрустящая корочка» — придает поверхности хрустящую корочку, подходит для пиццы, картофеля фри и пирогов.
- Горячий воздух (конвекция) – позволяет использовать микроволновую печь как обычную духовку.
- Функция приготовления на пару – позволяет быстро приготовить еду на пару.
- Разморозка – быстро и равномерно размораживает продукты.
- 3D – означает, что пища нагревается со всех сторон одновременно, так что вся поверхность пропекается равномерно.
- Датчик – постоянно измеряет уровень влажности в продуктах, чтобы еда не была переварена или недоварена.
- Функция поддержания тепла – поддерживает температуру пищи.
- Блокировка от детей – гарантирует, что дети не смогут случайно включить микроволновую печь.
Какой мощности должна быть микроволновка?
Проще говоря, чем больше ватт, тем быстрее вы сможете разогревать и размораживать продукты в микроволновой печи. Большинство микроволновых печей на рынке имеют мощность 500-1000 Вт.
Обратите внимание, что любой гриль часто имеет другой эффект, чем микроволны. Вращающаяся пластина в нижней части микроволновой печи помогает более равномерно распределять тепло, но также может быть вредна, когда более крупная морковь, которая не может вращаться, ударяет и повреждает микроволновую печь. Лучше всего инвестировать в микро, где функция вращения может быть отключена.
Какого размера вам нужна микроволновка?
Подумайте, какой размер микроволновой печи вам нужен. Если она должна поместиться на небольшой поверхности, вам нужно быть осторожными с внешними размерами. Если вы всегда выбираете определенный тип тарелки или коробки, возможно, важнее внутренний размер. Если вы живете в одиночку, микроволновой печи объемом около 20 литров может быть достаточно, но если вы собираетесь использовать ее для приготовления пищи для всей семьи, вам определенно следует инвестировать в микроволновку большего объема.
Еще один вопрос при выборе это встроенная микроволновая печь или отдельностоящая, обычно последняя немного дешевле встроенной версии. Её можно разместить в любом месте, где есть электричество и легко перемещать, зато встроенная идеально вписывается в дизайн кузни и становится практически незаметной. Встроенная микроволновая печь — лучший вариант для многих. Важно только внимательно измерить, чтобы микроволновка поместилась, и продумать, удобно ли открывается дверца в определенную сторону.