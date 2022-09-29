Гид покупателя: портативные электростанции или электрогенераторы, что лучше?

Мобильные электростанции или как их еще называют портативные зарядные станции в последнее время набирают популярность. Все больше и больше людей выбирают мобильную электростанцию, которую можно использовать для широкого спектра решений. Особенно это актуально стало сегодня, во время войны, когда частыми стали веерные отключения электроэнергии.



Эксперты компании СКАЙ рассказывают, как работает портативная зарядная станция, чем она отличается от электрогенераторов и в каких ситуациях может помочь.

Проще говоря, портативная зарядная станция — это большой повербанк. Устройство заряжается, например, от обычной розетки переменного тока (есть и другие варианты, солнечная панель). Устройство оснащено преобразователем, который отвечает за преобразование постоянного тока в переменный. Энергия преобразуется и хранится в литий-ионных батареях большой емкости. Это означает, что такую мобильную электростанцию ​​можно использовать практически в любом месте, обеспечивая дополнительную энергию везде, где это необходимо.

Портативные электростанции – это современные устройства, которые, вероятно, в будущем полностью заменят устаревшие электрогенераторы. Они экологичны, безопасны и чрезвычайно удобны в использовании. Они являются не только отличным решением в полевых условиях, где необходима энергия, но и помогают в экстренных ситуациях, когда они необходимы.

Генератор электроэнергии и портативная зарядная станция

У устройств есть только один общий параметр – они используются для питания других устройств. Главное отличие в том, что генератор преобразует топливо в электроэнергию, а мобильная электростанция хранит электроэнергию и позволяет очень удобно ее использовать. В общем сравнении у станции значительно больше преимуществ, что можно увидеть в таблице ниже:

Генератор Зарядная станция Преимущества Относительно дешево Тихая работа Экологическая Её можно использовать где угодно Низкие затраты на зарядку Много вариантов зарядки Мобильная Недостатки Сильный шум Генерирует выхлопные газы Её нельзя использовать в помещении Рост эксплуатационных расходов (бензин, дизель) Необходимость постоянного техобслуживания Аккумуляторы со временем теряют емкость Нужно периодически заряжать аккумуляторы

Преимущества и недостатки зарядной станции

Каждая батарея со временем изнашивается, и ее первоначальная емкость снижается. В зависимости от модели емкость батарей падает примерно через 500-3500 циклов зарядки. Таким образом, срок службы станции будет зависеть от интенсивности использования. Вторым недостатком является тот факт, что для того, чтобы пользоваться станцией, ее нужно время от времени заряжать. Поэтому очень важно выбрать модель, которая быстро заряжается.

Плюсов, конечно, гораздо больше. Самый главный из них – невероятная простота использования – устройство работает очень тихо, не выделяет газов и неприятных запахов, а для её включения достаточно нажать кнопку. Благодаря тому, что она мобильна, её можно разместить где угодно и заряжать не только от электрической розетки, но и от солнечных батарей или от розетки в автомобиле. Затраты на зарядку и техническое обслуживание устройства незначительны.

Современные электростанции – каковы их функции?

Зарядные станции имеют ряд средств защиты, которые защищают как сами станции, так и подключенные к ним устройства. К основным относятся:

Защита от повышенного и пониженного напряжения, которое может повредить подключенное устройство.

Защита от перегрузки, которая может повредить станцию.

Защита от слишком высокой температуры, которая может повредить станцию.

Расширенная защита — это еще не все, потому что современные электростанции, такие как EcoFlow, можно запускать удаленно через приложения на смартфоне. Это чрезвычайно полезная функция, открывающая совершенно новые возможности. Есть возможность на постоянной основе проверять параметры станции, статус и даже уровень заряда.

Такая мобильная электростанция может быть полезна не только на приусадебном участке, в походах, в палаточном лагере, но и незаменима в экстренных ситуациях, таких как, например, в случае сбоя в электросети, отключения электроэнергии или работы компьютера, когда реализуется важный проект. Как показали последние события, это практически необходимая вещь на фронте.