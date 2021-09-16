Из-за пандемии украинцы все чаще пользуются онлайн-конвертацией валюты в современных обменниках

Современные технологии давно вошли в нашу жизнь. Во времена пандемии и связанных с ней карантинных ограничениях, многие украинцы предпочитают обменивать валюту в онлайн-режиме. Таких пользователей много, но не большинство. Преимуществ у виртуальных операций много, но не всем это подходит.

Преимущества онлайн-обмена

Не секрет, что возможности современных гаджетов дают шанс узнать курс злотый к гривне или других валютных пар на сайте финансовых компаний. Получение актуальной и оперативной информации полностью изменило нашу жизнь. Чтобы получить данные по котировках, обычному гражданину в девяностых нужно было идти в отделение банка, обменного пункта или искать свежую газету с валютными расценками. Сегодня пользователи интернета обладают возможностью провести конвертацию разных денежных знаков онлайн. Какие плюсы операции:

Удобство. Не нужно ехать в отделение, провести куплю/продажу возможно в любом месте круглосуточно (дома, офисе).

Безопасно. Вариант с уличным ограблением отпадает, если операция проводится из персонального компьютера.

Прозрачность. Все аспекты операции описываются на страницах компании.

Привлекательный курс. Онлайн-котировки могут отвечать выгодным классическим или даже быть более привлекательными.

Конечно, имеются и существенные минусы у операции. Например, большинству украинцев, работающих в Польше, необходимы наличные деньги сразу. Проводить несколько операций подряд — это тоже трата времени. Также большинство людей старшего поколения просто не умеют пользоваться современными гаджетами. Для них онлайн-конвертация недоступна.

Что предлагают лицензированные обменники?

Данные финансовые организации предлагают сервис не хуже виртуального:

выгодные расценки;

безопасность финансовых операций;

круглосуточная работа;

прием ветхих купюр;

скидки для постоянных и оптовых клиентов;

фиксировать курс на определенное время;

инкассация до транспорта;

актуальная информация на сайте;

кросс-курс для валютных пар;

доставка больших сумм в конкретное место;

переведение и прием денежных средств;

конфиденциальность операций;

помощь от службы поддержки;

необходимые новостные электронные сообщения для абонентов.

Таким сервисом может воспользоваться каждый гражданин, обладающий знаниями в сфере инновационных технологий и обычный юзер кнопочного телефона.

Обмен валюты классическим способом останется популярным до того времени, пока инновационные технологии не смогут войти в каждый дом. Также онлайн-сервис обязан предоставить намного привлекательные условия, чем традиционная конвертация. Обменные пункты предлагают современные услуги с выгодным сервисом. Поэтому большинство украинцев выбирает именно этот вариант.