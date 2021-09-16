Из-за пандемии украинцы все чаще пользуются онлайн-конвертацией валюты в современных обменниках
Современные технологии давно вошли в нашу жизнь. Во времена пандемии и связанных с ней карантинных ограничениях, многие украинцы предпочитают обменивать валюту в онлайн-режиме. Таких пользователей много, но не большинство. Преимуществ у виртуальных операций много, но не всем это подходит.
Преимущества онлайн-обмена
Не секрет, что возможности современных гаджетов дают шанс узнать курс злотый к гривне или других валютных пар на сайте финансовых компаний. Получение актуальной и оперативной информации полностью изменило нашу жизнь. Чтобы получить данные по котировках, обычному гражданину в девяностых нужно было идти в отделение банка, обменного пункта или искать свежую газету с валютными расценками. Сегодня пользователи интернета обладают возможностью провести конвертацию разных денежных знаков онлайн. Какие плюсы операции:
- Удобство. Не нужно ехать в отделение, провести куплю/продажу возможно в любом месте круглосуточно (дома, офисе).
- Безопасно. Вариант с уличным ограблением отпадает, если операция проводится из персонального компьютера.
- Прозрачность. Все аспекты операции описываются на страницах компании.
- Привлекательный курс. Онлайн-котировки могут отвечать выгодным классическим или даже быть более привлекательными.
- Конечно, имеются и существенные минусы у операции. Например, большинству украинцев, работающих в Польше, необходимы наличные деньги сразу. Проводить несколько операций подряд — это тоже трата времени. Также большинство людей старшего поколения просто не умеют пользоваться современными гаджетами. Для них онлайн-конвертация недоступна.
Что предлагают лицензированные обменники?
Данные финансовые организации предлагают сервис не хуже виртуального:
- выгодные расценки;
- безопасность финансовых операций;
- круглосуточная работа;
- прием ветхих купюр;
- скидки для постоянных и оптовых клиентов;
- фиксировать курс на определенное время;
- инкассация до транспорта;
- актуальная информация на сайте;
- кросс-курс для валютных пар;
- доставка больших сумм в конкретное место;
- переведение и прием денежных средств;
- конфиденциальность операций;
- помощь от службы поддержки;
- необходимые новостные электронные сообщения для абонентов.
Таким сервисом может воспользоваться каждый гражданин, обладающий знаниями в сфере инновационных технологий и обычный юзер кнопочного телефона.
Обмен валюты классическим способом останется популярным до того времени, пока инновационные технологии не смогут войти в каждый дом. Также онлайн-сервис обязан предоставить намного привлекательные условия, чем традиционная конвертация. Обменные пункты предлагают современные услуги с выгодным сервисом. Поэтому большинство украинцев выбирает именно этот вариант.Tweet