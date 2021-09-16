Из-за пандемии украинцы все чаще пользуются онлайн-конвертацией валюты в современных обменниках

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Современные технологии давно вошли в нашу жизнь. Во времена пандемии и связанных  с ней карантинных ограничениях, многие украинцы предпочитают обменивать валюту в онлайн-режиме. Таких пользователей много, но не большинство. Преимуществ у виртуальных операций много, но не всем это подходит.

Обменять валюту

Преимущества онлайн-обмена

Не секрет, что возможности современных гаджетов дают шанс узнать курс злотый к гривне или других валютных пар на сайте финансовых компаний. Получение актуальной и оперативной информации полностью изменило нашу жизнь. Чтобы получить данные по котировках, обычному гражданину в девяностых нужно было идти в отделение банка, обменного пункта или искать свежую газету с валютными расценками. Сегодня пользователи интернета обладают возможностью провести конвертацию разных денежных знаков онлайн. Какие плюсы операции:

  • Удобство. Не нужно ехать в отделение, провести куплю/продажу возможно в любом месте круглосуточно (дома, офисе).
  • Безопасно. Вариант с уличным ограблением отпадает, если операция проводится из персонального компьютера.
  • Прозрачность. Все аспекты операции описываются на страницах компании.
  • Привлекательный курс. Онлайн-котировки могут отвечать выгодным классическим или даже быть более привлекательными.
  • Конечно, имеются и существенные минусы у операции. Например, большинству украинцев, работающих в Польше, необходимы наличные деньги сразу. Проводить несколько операций подряд — это тоже трата времени. Также большинство людей старшего поколения просто не умеют пользоваться современными гаджетами. Для них онлайн-конвертация недоступна.

Что предлагают лицензированные обменники?

Данные финансовые организации предлагают сервис не хуже виртуального:

  • выгодные расценки;
  • безопасность финансовых операций;
  • круглосуточная работа;
  • прием ветхих купюр;
  • скидки для постоянных и оптовых клиентов;
  • фиксировать курс на определенное время;
  • инкассация до транспорта;
  • актуальная информация на сайте;
  • кросс-курс для валютных пар;
  • доставка больших сумм в конкретное место;
  • переведение и прием денежных средств;
  • конфиденциальность операций;
  • помощь от службы поддержки;
  • необходимые новостные электронные сообщения для абонентов.

Таким сервисом может воспользоваться каждый гражданин, обладающий знаниями в сфере инновационных технологий и обычный юзер кнопочного телефона.

Обмен валюты классическим способом останется популярным до того времени, пока инновационные технологии не смогут войти в каждый дом. Также онлайн-сервис обязан предоставить намного привлекательные условия, чем традиционная конвертация. Обменные пункты предлагают современные услуги с выгодным сервисом. Поэтому большинство украинцев выбирает именно этот вариант.

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