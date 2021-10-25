Кабмин снял ответственность с автоперевозчиков за пассажиров без COVID-документов
Кабинет министров Украины снял ответственность с автоперевозчиков за пассажиров, у которых нет COVID-документов. Соответствующие изменения внесли в «карантинное» постановление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Сообщается, что теперь ответственность за наличие документа о прививках или об отрицательном тесте на COVID-19 во время поездок на автобусах между регионами возлагается на пассажиров. До этого протоколы составляли на самих перевозчиков.
В то же время перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов:
- международный или внутренний COVID-сертификат о вакцинации, оформленный через «Дию»
- иностранный COVID-сертификат
- документ о получении одной дозы вакцины — форма 063-О
- международное свидетельство о вакцинации, которое можно оформить у семейного врача
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, которые действуют 72 часа
Напомним, РБК-Украина писало, что пассажирам межрегиональных автобусов, у которых нет COVID-документов, грозят штрафы от 17 000 до 34 000 гривен.