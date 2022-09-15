Киянину повідомили про підозру у скоєнні крадіжки з автомобіля

Правопорушник розбив скло легковика та викрав із салону інструменти на суму 8000 гривень. За скоєне йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що з його автомобіля, який був припаркований біля будинку на Оболонській площі викрали інструменти. Для встановлення всіх обставин інциденту на місце події виїхала слідчо-оперативна група районного підрозділу.

Слідча Оболонського управління поліції Крістіна Моторна розповіла, що поліцейські встановили потерпілого, яким виявився киянин, 1986 року народження:

«Він пояснив нам, що в його автомобілі «Рено Кенго» невідомі розбили заднє скло та викрали інструменти на загальну суму 8000 гривень. У ході реалізації оперативної інформації, неподалік від місця скоєння злочину, ми помітили підозрілого чоловіка, при перевірці якого виявили викрадені речі».

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та з’ясували, що він – раніше судимий за аналогічні злочини киянин, 1981 року народження. Наразі, він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили крадію про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Також поліцейські встановлюють причетність чоловіка до скоєння інших крадіжок на території Києва та готують клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва