Металлопластиковые окна на передовой в борьбе с утечками тепла из жилища

Борьба с утечками тепла их жилища в холодную пору года стали еще более актуальными в этом году, когда после ракетных обстрелов украинских городов российскими захватчиками, стали частыми перебои с подачей электроэнергии и неопределенные перспективы с подачей тепла в многоквартирные дома. Начать борьбу за тепло специалисты рекомендуют с окон, возможно, пришло время заменить их более современными конструкциями.



Преимущества оконных рам из ПВХ известно в Украине уже давно, и кроме доступных цен https://www.alias.zp.ua/ceny-2 оно заключается в том, что они имеют прочную поверхность, которая сводит к минимуму техническое обслуживание, а низкий коэффициент теплопередачи экономит энергию, чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше теплоизоляция. Это касается металлопластиковых окон известных производителей Рехау, Стеко, Века, ВДС.

Их не нужно чистить или красить, как традиционные деревянные рамы, достаточно протереть их теплой водой с мылом, если они загрязнились. Оконные рамы имеют полости, в которых воздух в камерах выполняет хорошую изоляционную функцию, а тепло остается в помещении, а не выводится наружу. Через окна обычно теряется треть тепла помещения, чего можно избежать при переходе на более плотные окна.

Необслуживаемые, с хорошей изоляцией и короткими сроками поставки и монтажа – вот чего хотят сегодня люди. Резка и изготовление окон из ПВХ выполняется быстро — они изготавливаются на заказ по точным размерам, — объясняют специалисты компании Алиас-Запорожье. Они устанавливают десятки металлопластиковых окон в Запорожье, и это количество увеличивается в связи с частыми обстрелами которые приводят к повреждению окон в зданиях в первую очередь.

Преимущества ПВХ-конструкций

Окна из ПВХ – это окна, изготовленные из поливинилхлорида в качестве основного материала рамы и рамы (обычно окна также имеют стальной сердечник посередине для дополнительной устойчивости и долговечности, поэтому их называют металопластиковыми). Они не требуют обслуживания и являются очень хорошим вариантом для тех, кто думает о смене окон.

Окна с рамами и деталями из этого материала начали производиться в 1950-х годах и быстро стали популярными. Не в последнюю очередь в тех регионах мира, где древесины не хватает.

ПВХ устойчив к внешним воздействиям, таким как солнце, соль, ветер, влага и холод. Верхнего предела срока их службы нет, Шведский институт технических исследований, например, провел испытание, которое показало, что материалы известных производителей очень прочные, не меняют цвет и не становятся ломкими из-за внешних погодных условий или чего-то еще.

Есть множество цветов на выбор, чтобы соответствовать зданиям из разных эпох и стилей. озвращаемся и приходим к подходящему выбору.

Применяются 2- или 3-камерные окна. Одинарное остекление это уже в прошлом, потому что людям нужна полная изоляция. Одинарные стеклопакеты слишком плохо изолируют

Окна изготавливаются на заказ, поэтому можно получить различные формы и точные размеры.

Окна ПВХ не требуют обслуживания.

По словам экспертов компании, еще одним преимуществом окон ПВХ является их цена.

“Если сравнивать с деревянными/алюминиевыми окнами, то это примерно вдвое дешевле. Некоторые покупают новые окна сразу для всего дома, а некоторые клиенты иногда покупают для одной стороны дома, а затем покупают для другой стороны дома, это зависит от того, какие у них есть ресурсы.” – отмечают в компании.

При заказе новых окон важно провести правильные замеры

Лучше поручить этот вопрос специалисту компании которая будет изготавливать окна, но можно провести и самостоятельное измерение. Измеряете внешний край старой рамы, затем отнять по 1 см с каждой стороны. Итак, если, например, размер 50 см, то окно должно быть 48 см, чтобы было место для изоляции по всему периметру.

“Некоторые клиенты умеют измерять сами, а мы с ними это обсуждаем, чтобы они получили то, что хотят. Мы можем даже по фотографии и обсуждать, как это сделать”, — говорит один из представителей компании Алиас-Запорожье https://www.alias.zp.ua/.