Міністри-жебраки та їхні заможні підлеглі: сенсаційне розслідування WatchDogs

Державна служба із мізерними окладами! Але чому охочих працювати на держпосадах ніколи не бракує! А головне – чому нинішній уряд Шмигаля вже не жаліється на низьку зарплату?

Про це йдеться в новому WatchDogs.розслідуванні.

Магія перевтілення: як маленький посадовий оклад держслужбовця перетворюється на велику щомісячну суму?

Хто отримує сотні тисяч, а хто копійки за служіння державі? Міністри Зеленського на мінімалках.

Кожному вчителю – гідну зарплату в 4 тисячі доларів! Пам’ятаєте одне з численних прекрасних гасел тоді ще “кандидата в Президенти” Зеленського? Зараз – вже на межі екватору президентського терміну чітко окреслились його пріоритети – безлімітне вливання бюджетних коштів у Велике будівництво. Ну, а вчителям доведеться чекати обіцяного і щонайменше – три роки. Адже не те, що чотирьох тисяч доларів, нема навіть запланованого підвищення зарплат освітян на 15-20% – їх свідомо заморожували двічі.

А також Зеленський обіцяв достойні зарплати чесним чиновникам. А нечесним дорікав за айфони.

От якраз на цій саме темі і спалахнув перший зарплатний скандал за каденції Зеленського. Бо бути чесним чиновником на маленькій зарплаті, на яку не можна навіть купити айфон, виявилося не всім до смаку. І першим вголос про таке неподобство заявив міністр юстиції Денис Малюська.

Малюська жалівся на малу зарплату. Оскільки він досі на посаді, очевидно тепер його повністю влаштовує його міністерська зарплата. Тож ми вирішили офіційно поцікавитися, як вона змінилася і з чого складається. І чи вистачає тепер на айфон?

І ось у відповіді з мінюсту ми дізналися, що ніяких 80 тисяч офіційної зарплатні у міністра як не було, так і немає досі. З усіма доплатами Малюська отримує на руки заледве більше 53 тисяч на місяць.

Малюська такий собі довгожитель урядів Зеленського – жалівсія-жалівся, а вже третій рік тримається при посаді. І тепер, він категорично відмовляється коментувати рівень своєї зарплати. Тобто раніше йому без вісімдесяти тисяч на місяць було просто не вижити, а зараз п’ятдесят і все окей. Цікаво, що ж змінилося? Усі ми чули про зарплати в конвертах для слухняних слуг народу в парламенті, може така опція розповсюдилася й на міністрів? Просто ніхто не хоче про це говорити уголос.

Малюсьці не збільшили зарплату до бажаного рівня, проте з документу, який ми отримали, з подивом дізналися, що набагато більше за нього заробляє держсекретарка Міністерства юстиції Олена Богачова. Вона на відміну від свого боса, отримує до 86 тисяч грн на руки. А у червні ще й отримала матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань – 103,5 тисячі грн. З такими доплатами про рівень посадового окладу можна і не думати взагалі.

Так в тому і парадокс. Офіційні дані свідчать про те, що міністра принаймні обідами можуть пригощати мало не всі його підлеглі. Усі його заступники отримують набагато більші зарплати й ще регулярно звітують про різноманітні доплати у 200-300%і.

От про доплати пару слів. Наприклад, перший заступник міністра Євгеній Горовець при посадовому окладі у майже 50 тисяч, у березні цього року раптом отримав тієї самої допомоги на 56 тисяч.

Ще один заступник міністра Сергій Орлов – у серпні отримав 50 тисяч допомоги на оздоровлення, а в листопаді 20-го року – одразу дві виплати – на оздоровлення і на вирішення матеріально-побутових питань, обидві – по 50 тисяч. Протягом весни-літа цього року усі заступники Малюські отримали як не одне, так інше, де-факто, як 13-ту або ще одну зарплату.

Документ із зарплатами топів мін’юсту – лише один з десятка, який ми отримали на наші запити. Одна зі стандартних статей збільшення окладу – інтенсивність праці, вона може сягати і 200 і 300 відсотків. І зрозуміти логіку нарахувань отих всіх премій для держчиновників нам було дуже непросто. Ми звернулися по допомогу до аналітиків порталу “Слово й діло”, які відслідковують і зарплати, і виконання політиками обіцянок.

Детальніше у випуску:

Прямий