Оплатити проїзд таким чином можна на всіх маршрутах.

Відсьогодні оплата банківською карткою запрацювала в усьому комунальному транспорті Києва.

Сплатити за проїзд нею можна на всіх маршрутах. Про це йдеться у повідомленні мера Віталія Кличка.

“Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали 10 днів тому. І вже скрізь все працює”, – заявив він.