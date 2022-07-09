Рада прийняла Закон «Про державну реєстрацію геномної інформації людини»
Парламент прийняв Закон «Про державну реєстрацію геномної інформації людини»
Закон передбачає створення державної бази даних ДНК.
Сьогодні Верховна Рада України прийняла важливий для правоохоронної системи та сфери експертно-криміналістичної діяльності закон «Про державну реєстрацію геномної інформації людини».
Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
Закон (реєстр. № 4265) урегульовує процеси створення і функціонування обліку геномної інформації людини, удосконалює роботу правоохоронних органів із розслідування злочинів та встановлення осіб, які їх вчинили, дозволяє покращити роботу з розшуку зниклих безвісти та ідентифікації невпізнаних осіб.
Зазначається, що мета запровадження бази даних ДНК — це ідентифікація осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та невпізнаних тіл (останків). На сьогодні до бази даних ДНК вноситься геномна інформація, отримана лише при проведенні судових молекулярно-генетичних експертиз. Близько 95 відсотків молекулярно-генетичних експертиз у нашій країні проводяться установами Експертної служби МВС.
Крім того, фахівці Експертної служби проводять молекулярно-генетичні дослідження, пов’язані із воєнними злочинами військових РФ на території України.
«Наразі за чотири місяці війни призначено вже понад 6 тисяч експертиз щодо встановлення особи, з яких близько 40 відсотків вже виконані. Саме тому зараз надзвичайно актуальним є створення інструменту для накопичення та систематизації даної інформації, надання їй правового статусу для використання як доказової бази у процесі доведення злочинів рашистів проти України», — приводять слова заступника міністра внутрішніх справ Ігоря Бондаренка в пресслужбі МВС.
За його словами, в усіх державах світу, де проводиться державна реєстрація ДНК, існує лише одна державна база даних ДНК. В ній акумулюється знеособлена геномна інформація усіх категорій, що визначені в законі.
Прийнятий закон передбачає створення державної бази даних ДНК. Доступ до неї з метою перевірки може бути наданий колу правоохоронних органів та органів розвідувальної діяльності у встановленому порядку.
У МВС переконані, що даний закон дозволить експертам-криміналістам отримати дієвий інструмент із вдосконалення роботи з ідентифікації осіб, значно підвищить ефективність розкриття злочинів та скоординує зусилля правоохоронних органів у сфері боротьби із злочинністю. // LB.ua