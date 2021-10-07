У 7 містах України запрацюють ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР (місця розташування)

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З 8 жовтня на автомобільних дорогах міст Кременчук, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кропивницький, Миколаїв, Суми та Біла Церква запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Розташування приладів:
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🟢м. Кременчук (1 прилад контролю “КАСКАД”)
📍просп. Свободи, 120/25 напрямок спрямування приладу вул. Бойка.
🟢м. Івано-Франківськ (5 приладів контролю “КАСКАД”)
📍вул. Крахівецька, 216 напрямок спрямування приладу вул. Вишнева.
📍вул. Галицька, 144 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто.
📍вул. Тисменицька, 311 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто.
📍вул. Євгена Коновальця, 320 напрямок спрямування приладу вул. Світла.
📍вул. Євгена Коновальця,411 напрямок спрямування приладу вул. Довбуша.
🟢м. Тернопіль (4 прилади контролю “КАСКАД”)
📍просп. Злуки, 45-Б напрямок спрямування приладу вул. Богдана Лепкого.
📍просп. Злуки, 47-Б напрямок спрямування приладу Збаразьке шосе.
📍вул. Протасевича, 8 напрямок спрямування приладу просп. Степана Бандери.
📍вул. Степана Будного, 28 напрямок спрямування приладу вул. Карпенка.
🟢м. Кропивницький (2 прилади контролю “КАСКАД”)
📍вул. Габдрахманова, 35-А напрямок спрямування приладу вул. Шатила.
📍вул. Габдрахманова, 50 напрямок спрямування приладу вул. Івана Олінського.
🟢м. Миколаїв (1 прилад контролю “КАСКАД”)
📍просп. Центральний, 160 напрямок спрямування приладу Херсонське шосе.
🟢м. Суми (5 приладів контролю “КАСКАД”)
📍вул. В’ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська, 99) напрямок спрямування приладу вул. Люблінська.
📍вул. Харківська,96 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Табали.
📍вул. Героїв Сумщини, 10 напрямок спрямування приладу вул. Гагаріна.
📍вул. Героїв Сумщини, 27 напрямок спрямування приладу площа Незалежності.
📍вул. Героїв Крут, 20 напрямок спрямування приладу вул. Івана Харитоненко.
🟢м. Біла Церква (2 прилади контролю “КАСКАД”)
📍просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна, 96) напрямок спрямування приладу вул. Короленка.
📍вул. Леваневського, 48 напрямок спрямування приладу вул. Некрасова.
Відзавтра кількість комплексів автофіксації збільшиться до 178.
З картою розміщення комплексів ви можете ознайомитись на сайті МВС.

Національна поліція України

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