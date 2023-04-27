У Чернівцях міськрада позбавила УПЦ МП права користування понад 20 земельними ділянками

На сесії Чернівецької міськради одноголосно проголосували за те, аби позбавити УПЦ МП права користування понад двадцятьма земельними ділянками, повідомляє мер міста Роман Клічук.

“На сесії міської ради депутати одноголосно проголосували за те, щоб позбавити УПЦ МП права користування понад двадцятьма земельними ділянками у громаді. Це логічний і правильний крок. Вірю, що наші дії стануть стимулом для переходу до українських церков”, – написав Клічук у Facebook.

Кілька областей уже проголосували за заборону діяльності УПЦ МП, а також за позбавлення права користуватися земельними ділянками. // УНН