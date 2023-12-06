У Києві відкрили пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському (фото)
У День Збройних сил України в Києві відбулось урочисте відкриття пам’ятника Герою України Олександру Мацієвському.
Як повідомляє Укрінформ, пам’ятник встановили на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця».
Ми дуже поспішали, щоб саме на цю дату відкрити. Дуже пишаємося тим, що саме у нас відкрили Символ незламності. Це дуже важливо! Музей відвідує дуже багато людей, серед яких військові, студенти, діти, літні люди. Дуже важливо, щоб ми пам’ятали, якою ціною дається нам ця перемога», — сказала генеральна директорка НІАМ «Київська фортеця» Оксана Новікова-Вигран.
На відкритті були присутні родичі загиблого героя: мати Параска Мацієвська-Демчук та дружина Юлія Мацієвська. Також серед учасників заходи були засновник проєкту та меценат Олександр Вінцелевич, генеральна директорка НІАМ «Київська фортеця» Оксана Новікова-Вигран, майстри Олег Цось та Альбіна Сафонова.
Автори пам’ятника розповіли, що працювали над проєктом понад два місяці. Аби створити достовірну скульптуру, вони використовували пластилін, глину, силікон та комп’ютерні технології. Художник-скульптор Цось зазначив, що їм важливо було передати погляд загиблого героя.
Як повідомлялося, в Ніжині на Чернігівщині встановили памʼятник Герою України Олександру Мацієвському.
Уродженець Ніжина Олександр Мацієвський потрапив у полон до росіян біля міста Соледар Донецької області і був розстріляний ними за слова «Слава Україні».Tweet