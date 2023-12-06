У Києві відкрили пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському (фото)

У День Збройних сил України в Києві відбулось урочисте відкриття пам’ятника Герою України Олександру Мацієвському.



Як повідомляє Укрінформ, пам’ятник встановили на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця».

Ми дуже поспішали, щоб саме на цю дату відкрити. Дуже пишаємося тим, що саме у нас відкрили Символ незламності. Це дуже важливо! Музей відвідує дуже багато людей, серед яких військові, студенти, діти, літні люди. Дуже важливо, щоб ми пам’ятали, якою ціною дається нам ця перемога», — сказала генеральна директорка НІАМ «Київська фортеця» Оксана Новікова-Вигран.

На відкритті були присутні родичі загиблого героя: мати Параска Мацієвська-Демчук та дружина Юлія Мацієвська. Також серед учасників заходи були засновник проєкту та меценат Олександр Вінцелевич, генеральна директорка НІАМ «Київська фортеця» Оксана Новікова-Вигран, майстри Олег Цось та Альбіна Сафонова.

Автори пам’ятника розповіли, що працювали над проєктом понад два місяці. Аби створити достовірну скульптуру, вони використовували пластилін, глину, силікон та комп’ютерні технології. Художник-скульптор Цось зазначив, що їм важливо було передати погляд загиблого героя.

Як повідомлялося, в Ніжині на Чернігівщині встановили памʼятник Герою України Олександру Мацієвському.

Уродженець Ніжина Олександр Мацієвський потрапив у полон до росіян біля міста Соледар Донецької області і був розстріляний ними за слова «Слава Україні».