У структурі УПЦ (МП) немає жодної реакції на явно відкриті злочини проти українського суспільства, – Епіфаній

Зокрема, й стосовно діяльності настоятеля Києво-Печерської Лаври.

У структурі УПЦ (МП) немає жодної реакції на явно відкриті злочини проти українського суспільства. Є маса прикладів колаборантів, які з перших днів були коригувальниками вогню і погрожували людям.

Про це предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський та всієї України Епіфаній розповів у інтервʼю LB.ua.

“Нещодавно я звершував богослужіння, вдячний молебень в храмі Головного військового госпіталю МВС. Священник, який звершував богослужіння в цьому храмі, прославився з першого дня тим, що був коригувальником вогню в аеропорту «Гостомель». Виникає питання: скільки загинуло людей через нього? І до цього часу він на волі. Навіть лікарі засвідчують, що він їм погрожував: якщо, мовляв, переведете храм, очікуйте ракетної атаки”, – повідомив Митрополит.

Він зазначив, що дані про цю особу є у вільному доступі в Інтернеті.

“Як мені сказали фахівці, – це ФСБ-шник, тобто людина, яка працювала (в ФСБ. – С.К.) і мала певні навички. Чому не покарати таких відкритих колаборантів? Звичайно, що є багато інших речей, які нищать авторитет Церкви загалом, але з їхнього боку ми не бачимо жодної реакції, жодного рішення. Навпаки, вони вважають, що їхні священники є національними героями, а не колаборантами”, – додав Епіфаній.

Він наголосив, що є деякі священники УПЦ (МП), які перебувають в окупації, досі належать до Московського патріархату, але при цьому є патріотами.

“Але є багато тих, на жаль, які відкрито до цього часу працюють проти України. Є ті, які безпосередньо сиділи (в кремлівській залі. – С.К.), коли Путін оголошував анексію українських територій і засудження не мають. Їх просто відправили “на спокій”. Вони втекли в Росію – і жодної реакції. Мене вже неодноразово запитували навіть іноземці, чому так відбувається, чому митрополит Онуфрій, його Синод кожного разу вчиняють дії, які працюють проти них”, – зазначив він.

Предстоятель зауважив, що з боку керівництва УПЦ (МП) протягом останніх місяців не було жодної реакції щодо митрополита Павла (Лебідя), настоятеля Києво-Печерської Лаври.

“Всі очікували, що буде якесь відповідне рішення, але ми бачимо протилежне. Навпаки, йде захист таких людей, які відкрито працювали і працюють проти України. Тому ситуація виглядає, м’яко кажучи, дивно з їхнього боку. Господь веде Українську Церкву до повної єдності. Але ми не заперечуємо, щоб в Україні була певна невеличка структура для тих, хто бажає відвідувати храми Російської Православної Церкви. Ніхто не заперечує, ми є демократичною країною. Мене часто запитують: «А можна зробити так, щоб всі православні українці об’єдналися в єдиній церкві?». Я кажу, що це неможливо, бо ми живемо в демократичній країні, в нас демократичне суспільство, і знайдуться ті, які не бажають. Всіх об’єднати можуть тільки в Російській Федерації, бо там немає демократії. В нас – демократія, тому ми хочемо, щоб кожен мав право на віросповідання, мав свої права тощо”, – зауважив митроплит.

Він також додав, що керівник УПЦ (МП) Онуфрій є вихованцем російської школи.

“Він завершив там навчання, тривалий час перебував і обіймав певні посади в Троїце-Сергієвій Лаврі. Тобто є вихованцем Російської Православної Церкви радянського періоду. Слід зауважити також, що він вже у віці і змінюватись, напевно, йому дуже складно. Він не розуміє запитів суспільства, бо в радянський час, як ви знаєте, суспільство не впливало на церкву. А зараз церква повинна реагувати на запити суспільства”, – пояснив предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України систематично виявляє докази співпраці з ворогом з боку окремих духівників УПЦ (МП). Під час контррозвідувальних заходів на обʼєктах Московського патріархату знаходили російські пропагандистські “методички” і ворожу символіку. // LB.ua