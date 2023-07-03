Во время войны выросла роль военных адвокатов: в чем их отличие от гражданских

Во время войны или вооруженных конфликтов роль военных адвокатов становится особенно важной и значимой. В такие периоды их задачи и ответственность расширяются, и они играют ключевую роль в обеспечении справедливости и соблюдения прав и законов во время военных действий. Сейчас это как никогда важно для Украины которая сопротивляется российской агрессии, переросшей в феврале 2022 года в полномасштабную войну.

Эксперты из адвокатского бюро «Сергея Пагера», объясняют чем военный адвокат отличается от гражданского и какие услуги он может предоставить.

Отличия в работе

Военные адвокаты и гражданские адвокаты различаются по области специализации, типу клиентов и типам дел, с которыми они работают. Вот основные отличия между ними:

Область специализации: Военный адвокат: Специализируется на правовых вопросах, связанных с вооруженными силами, военной службой, международным гуманитарным правом вооруженных конфликтов и другими военно-правовыми вопросами.

Гражданский адвокат: Основная сфера деятельности – гражданское право, которое включает различные области, такие как семейное право, недвижимость, налоги, корпоративное право, уголовное право (вне военных аспектов), интеллектуальная собственность и другие. Тип клиентов: Военный адвокат: Обычно предоставляет юридическую поддержку и защиту военнослужащим, военным командирам, военнопленным и другим участникам вооруженных конфликтов.

Гражданский адвокат: Работает с физическими лицами, юридическими лицами, компаниями и другими клиентами, имеющими проблемы или вопросы, связанные с гражданским правом. Тип дел: Военный адвокат: Занимается делами, касающимися военных судов, дисциплинарных процессов, правовой поддержки военных операций, международным правом вооруженных конфликтов и военно-правовыми вопросами.

Гражданский адвокат: Работает с различными видами дел, такими как разводы, наследство, купля-продажа недвижимости, уголовные дела (не связанные с военными аспектами), заключение контрактов, иммиграция и т.д.

Юрисдикция: Военные адвокаты могут работать как в гражданской, так и военной юрисдикции, но их основная сфера деятельности связана с военными аспектами и военной системой правосудия. Они могут заниматься делами как внутри страны, так и за её пределами, в том числе на территориях, где ведутся вооруженные конфликты.

Гражданские адвокаты работают в гражданской юрисдикции и подразделяются на специалистов разных областей права. Они занимаются делами национального или регионального уровня, и их работа обычно не связана с вооруженными конфликтами или военным правосудием. Типы процедур и судов: Военные адвокаты могут участвовать в военных судах и дисциплинарных процессах, где рассматриваются дела, связанные с военной службой и дисциплиной военнослужащих.

Гражданские адвокаты занимаются делами в гражданских судах, где рассматриваются гражданские споры, уголовные дела (не связанные с военными аспектами), семейные дела, корпоративные споры и другие виды правовых процедур. Образование и требования: Военные адвокаты обычно проходят специализированное обучение по военной юриспруденции и международному гуманитарному праву, чтобы адаптироваться к особенностям военной службы и соблюдать соответствующие международные нормы.

Гражданские адвокаты получают образование и тренинг в различных областях гражданского права, в зависимости от своей специализации (например, семейное право, иммиграционное право, налоговое право и т.д.).