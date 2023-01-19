Викрито нові докази злочинів вчительки з Херсону, яка викрадала з окупантами дітей та проповідувала «руський мир»

Працівники ДБР разом з обласною прокуратурою провели обшук у вчительки з Херсону, яка до агресії шпигувала на користь рф. Під час тимчасової окупації міста вона відверто працювала на загарбників.

Ще до початку війни педагог з Херсону обвинувачувалась у державній зраді – у 2021 році правоохоронці зафіксували, що вона шпигувала для рф.

Уникнути покарання жінка змогла лише через захоплення міста росіянами. За багаторічну прихильність загарбники влаштували її на посаду «заступника міністра освіти» у фейковому уряді зрадника Сальдо.

За оперативними даними, вона насаджувала в регіоні російську освіту, переслідувала вчителів, які не стали на бік ворога, змушувала батьків віддавати дітей до «нових російських шкіл». Також активно агітувала за псевдореферендум та сприяла загарбникам у примусовому вивезенню школярів до окупованого Криму.

Після визволення Херсону вона втекла разом зі своїми «господарями». Під час обшуку ДБР виявило чергові докази її протидержавної діяльності: російські пропагандистські матеріали та символіку, посібники для перенавчання тощо.

ДБР