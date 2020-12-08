«Добавка — по кайфу, я их обыгрываю и слава богу»: российская олимпийская чемпионка заявила, что употребляла допинг

Анфиса Резцова сделала откровенное признание.

Бывшая биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова признала, что она применяла запрещенные препараты.

«Я пришла к врачу: всем делаете, давайте и мне. И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала. Я не знаю, допинг это или не допинг, помощь или не помощь?», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

«Нет, ни одного препарата не знаю и знать не хочу. Мне помогало — и все. Если бы я попалась, то, наверное, уже отвечала бы. Я не знаю, что мне кололи. Добавка — по кайфу, я их обыгрываю и слава богу», — откровенно заявила бывшая биатлонистка.

Напомним, Резцова является олимпийской чемпионкой Калгари-1988 в лыжной эстафете, а также двукратной олимпийской чемпионкой Альбервиля-1992 и Лиллехаммера-1994 в биатлонном спринте и эстафете соответственно.

Также в активе Резцовой как лыжницы 3 «золота» чемпионатов мира. // LB.ua