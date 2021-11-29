Шахи в Україні не в пошані: збірникам за перемогу на чемпіонаті Європи виплатять… аж по $440 премії

У футболі за такі гроші навіть у Другій лізі не грають.

Член збірної України з шахів Антон Коробов в інтерв’ю YouTube-каналу my ua, за перемогу на командному чемпіонаті Європи йому та колегам виплатять премії по 12 тисяч гривень (442 дол.).

«Ставши чемпіонами Європи, ми маємо право на премію 12 тисяч гривень. Я можу пообіцяти, що витрачу гроші на допомогу безпритульним, оскільки сам майже опинився в цій ролі», – заявив шахіст.

Нагадаємо, чоловіча збірна України обійшла на чемпіонаті Європи Францію та Польщу.

LB.ua