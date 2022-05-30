МЗС України закликало Reuters не використовувати російську пропагандистську лексику

У МЗС навели приклади того, які російські нарративи не слід поширювати.

Міжнародна інформаційна агенція Reuters в своїх матеріалах послуговується російською пропагандистською термінологією.

Про це повідомив у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він навів приклади того, яких визначень слід уникати, і які є правдивими:

Замість “Промосковська Херсонська область” слід писати “Херсонська область, окупована Росією”, замість “Експорт зерна” — “вантажі вкраденого зерна”, а замість “Військово-цивільна адміністрація” — “Російська окупаційна адміністрація”.

На думку речника МЗС, послання на стандарти видання під матеріалом, де використані пропагандистські терміни, виглядає непереконливо. // LB.ua