На Херсонщині в районі Дослідного знищено ще один артилерійський склад російських окупантів

Також ліквідували 11 окупантів і гаубицю “Мста-Б” із тягачем.

У ніч на 20 липня українські бійці знищили польовий артилерійський склад в районі Дослідного на Херсонщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.