На Запоріжжі судитимуть колишнього співробітника Запорізької АЕС, який брав участь у «легалізації» її злочинного захоплення рашистами

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника одного з підприємств атомної енергетики України за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, громадянин України, займаючи керівну посаду на Запорізькій АЕС, залишився в окупованому Енергодарі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Запорізької обласної прокуратури.

Він пішов на співпрацю з ворогом та погодився на призначення першим заступником директора так званого «Акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» – директора «Обособленного подразделения «Запорожская АЭС», заснованого на матеріальній базі та потужностях Запорізької АЕС.

Маючи досвід роботи в сфері ядерної енергетики, він ініціативно надавав допомогу окупантам із реалізації злочинного указу президента рф, яким Запорізька АЕС незаконно була віднесена до суб’єктів російського енергетичного ринку.

Спільно з представниками окупаційної адміністрації організував серед персоналу Запорізької АЕС зібрання, на яких схиляв їх до підтримки дій та рішень ворога, у тому числі стосовно нових «умов» та «режиму роботи» захопленої станції.

Керуючи підприємством, забезпечив оформлення нових ліцензій на використання атомної енергії енергоблоків Запорізької АЕС в енергосистемі держави-агресора.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Управління СБУ в Запорізькій області.

УК