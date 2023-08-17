На Запоріжжі судитимуть колишнього співробітника Запорізької АЕС, який брав участь у «легалізації» її злочинного захоплення рашистами
За даними слідства, громадянин України, займаючи керівну посаду на Запорізькій АЕС, залишився в окупованому Енергодарі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Запорізької обласної прокуратури.
Він пішов на співпрацю з ворогом та погодився на призначення першим заступником директора так званого «Акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» – директора «Обособленного подразделения «Запорожская АЭС», заснованого на матеріальній базі та потужностях Запорізької АЕС.
Маючи досвід роботи в сфері ядерної енергетики, він ініціативно надавав допомогу окупантам із реалізації злочинного указу президента рф, яким Запорізька АЕС незаконно була віднесена до суб’єктів російського енергетичного ринку.
Спільно з представниками окупаційної адміністрації організував серед персоналу Запорізької АЕС зібрання, на яких схиляв їх до підтримки дій та рішень ворога, у тому числі стосовно нових «умов» та «режиму роботи» захопленої станції.
Керуючи підприємством, забезпечив оформлення нових ліцензій на використання атомної енергії енергоблоків Запорізької АЕС в енергосистемі держави-агресора.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими Управління СБУ в Запорізькій області.
УКTweet