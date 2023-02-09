Очільник російських МНСників у Туреччині звинувачується у воєнних злочинах в Україні

Це Данііл Мартинов, чеченський командир з оточення Рамзана Кадирова.

Росія відправила до Туреччини загони для ліквідації наслідків після землетрусів. Командує цими силами Данііл Мартинов — чеченський бойовик, який підозрюється у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

Як повідомило видання CNN, голова російських підрозділів у Туреччині нещодавно давав інтерв’ю росЗМІ із зони землетрусів. Ще в минулому році він отримав посаду радника МНС Росії, але в перші тижні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Мартинов перебував в угрупованні окупантів.

Вважається, що бойовик входить в близьке оточення Рамзана Кадирова. Раніше він фігурував у кількох роликах, опублікованих в офіційному Telegram-каналі так званого “лідера” Чечні.

Військові злочини Мартинова в Україні

У серпні 2022 року СБУ зібрала “беззастережні докази”, що підтверджують звірства окупанта. Мартинов у минулому перебував у лавах ФСБ, проте на момент повномасштабного вторгнення обіймав посаду начальника управління федеральної служби військ Національної гвардії РФ по Чеченській Республіці.

Служба безпеки України встановила, що бойовик особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням.

В результаті нападу рашисти взяли в полон 500 людей, включаючи персонал, місцевих жителів та пацієнтів. Серед них було 100 лежачих хворих. Входи в інтернат окупанти замінували, а будівлю перетворили на вогневу позицію.

Мартинов обвинувачується за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням). // УНІАН