Окупанти хочуть «удостоїти» захоплену Луганщину звання «всеросійської помийки»
Російські загарбники хочуть побудувати на території тимчасово окупованої Луганської області шість всеросійських сміттєзвалищ. План сподіваються виконати за шість років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Луганської ОВА Артема Лисогора.
За його словами, окуповані населені пункти останні півтора року потерпають від сміття, бо його ніхто не вивозить і не утилізує.
“Знайшлося 375 млн рублів – не на ліквідацію стихійних звалищ, поки що лише на проєкти”, – додав глава ОВА.