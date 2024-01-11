Окупанти хочуть «удостоїти» захоплену Луганщину звання «всеросійської помийки»

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Російські загарбники хочуть побудувати на території тимчасово окупованої Луганської області шість всеросійських сміттєзвалищ. План сподіваються виконати за шість років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Луганської ОВА Артема Лисогора.

“Окупанти не виділяють грошей на відновлення майна чи повноцінну компенсацію. Втім, є кошти на смітники. Як вже повідомлялось, обіцяють за шість років побудувати у так званій “ЛНР” шість всеросійських смітників”, – написав Лисогор.

За його словами, окуповані населені пункти останні півтора року потерпають від сміття, бо його ніхто не вивозить і не утилізує.

“Знайшлося 375 млн рублів – не на ліквідацію стихійних звалищ, поки що лише на проєкти”, – додав глава ОВА.

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