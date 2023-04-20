Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 06.00 20.04.2023

Розпочалася чотириста двадцять перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу “Шахед-136”. 21 з них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби, на зазначених ділянках фронту, підрозділи сил оборони України відбили понад 55 атак противника. Найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил республіки білорусь.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Шалигине, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Білопілля, Волфине, Катеринівка та Кіндратівка Сумської області, а також Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки, Устинівка та Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах південної околиці населеного пункту Кремінна та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також, протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районі населеного пункту Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Дружківка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах населених пунктів Мар’їнка та Побєда.

В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Вугледара. Окрім останнього обстріляв Новоукраїнку, Пречистівку та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби, обстріляв понад 35 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Малинівка, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Іванівка, Інженерне і Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

В підрозділах російського “добровольчого” формування “Невський”, які беруть участь в бойових діях на Донеччині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Встановлено, що основними чинниками цього є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат. Збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до російської федерації.

В населеному пункті Ізюмівка на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, близько 400 військовослужбовців строкової служби російських окупаційних військ, які розквартировані на базі відпочинку “Долина Скіфів”, плануються до переміщення на оборонні позиції в районі населеного пункту Володимирівка Автономної Республіки Крим.

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine