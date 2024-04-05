Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 05 квітня 2024 року

Розпочалася сімсот сімдесят друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.

Загалом, російські окупанти завдали 4 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснили 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі 5 квітня 2024 року російські терористи знову атакували територію України двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 13-ма ударними безпілотниками типу «Shahed».

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 «шахедів» у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Волфине Сумської області; Огірцеве Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Іванівське, Дружба, Залізне, Андріївка, Нью-Йорк, Олександропіль, Очеретине, Керамік, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Водяне, Володимирівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 30 атак в районах населених пунктів: Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 2 атаки в районах населених пунктів: Первомайське та Невельське Донецької області, де російські окупанти намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів: Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби російські окупанти, за підтримки авіації, здійснили 4 безуспішні спроби атакувати позиції українських військ в районах населених пунктів: Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Протягом минулої доби на цьому напрямку російські окупанти здійснили 5 безуспішних атак позицій українських військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох артилерійських системах, радіолокаційній станції, станції радіо-електронної боротьби та двох засобах протиповітряної оборони російських окупантів.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 860 російських загарбників, 15 танків, 73 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 61 автомобіль та 4 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

ВІДЕО

Генеральний штаб ЗСУ