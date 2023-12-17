Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 17.12.2023

Триває шістсот шістдесят друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Волфине, Грабовське, Запсілля Сумської області; Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Так, українські захисники відбили 6 атак противника біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 8 атак ворога в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області. Також противник завдав авіаційного удару неподалік Званівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Зокрема, відбито 15 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 10 – південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Дар’ївка, Антонівка, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Кринок та Ольгівки Херсонської області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетним комплексам противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 7 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ