Оприлюднена інструкція, як відрізнити український гелікоптер від ворожого (фото)

На хвості українських гвинтокрилів є білі смуги.

На офіційному телеграм-каналі Верховної Ради України опублікували інструкцію з поясненням, як відрізнити українські гвинтокрили від російських.

У повідомленні йдеться, що на українських машинах вказані розпізнавальні знаки України, на армійських – білі смуги на хвостовій балці.

На гелікоптерах окупантів усі написи та розпізнавальні знаки зафарбовані, «ніби це прибульці з темного боку Місяця».

Гелікоптери агресора можуть бути сірими або в зеленому камуфляжі. // LB.ua