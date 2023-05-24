Полковника армії російських окупантів судитимуть за розстріл беззбройного мешканця Ірпеня

Слідчі Нацполіції скерували обвинувальний акт стосовно командира 31 окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ зс рф, який під час тимчасової окупації Київщини вбив місцевого жителя, у якого при собі не було документів.

Під час досудового розслідування слідчі Управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції зібрали докази воєнних злочинів російського військового командира, який у березні 2022 року разом з іншими військовослужбовцями рф жорстоко розправлявся з мирним населенням, яке не брало участь у бойових діях.

росіяни застосовували фізичне та психологічне насильство до беззахисних людей, влаштовували перевірки та допити.

Поліцейські встановили, що російські військові під час обходу житлового комплексу виявили в одній із квартир місцевого мешканця. Окупанти вивели чоловіка на вулицю, почали перевіряти наявність татуювань або шрамів. У нього не було при собі документів, тож командир його розстріляв. Сусіди знайшли тіло вбитого наступного ранку та поховали у парку біля будинку.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом щодо фігуранта передано до суду.

Його дії кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За вчинення вказаних злочинів обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Оперативний супровід розслідування здійснювали поліцейські Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України