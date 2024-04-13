Потенційний удар Ірану? Нетаньяху скликає військовий кабінет, Йорданія закрила небо для літаків

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скликав військовий кабінет на тлі загрози удару з боку Ірану. Водночас сусідня Йорданія закрила своє небо для авіації.

Нетаньяху скликав військовий кабінет

За даними ізраїльських ЗМІ, Нетаньяху вирішив скликати військовий кабінет, після якого планує провести ширший кабінет безпеки.

Деталей наразі немає, але до цього було відомо, що Нетаньяху вирушив до військового штабу Армії оборони Ізраїлю для проведення консультацій з вищим військовим керівництвом щодо загрози з боку Ірану. Водночас міністр оборони Йоав Галлант провів оцінку з начальником штабу Армії оборони Ізраїлю.

Крім того, президент США Джо Байден перервав свої вихідні та вирушив у Вашингтон, щоб обговорити з командою ситуацію на Близькому Сході. Як зазначає американський портал Axios, це може свідчити про те, що атака Ірану відбудеться у найближчі години.

Йорданія закрила небо

Тим часом йорданське ЗМІ Roya News повідомило, що Йорданська комісія з регулювання цивільної авіації оголосила про закриття повітряного простору над країною для всіх рейсів з 22:00 за Києвом.

“Це рішення буде постійно переглядатися і оновлюватися відповідно до розвитку подій”, – йдеться у заяві авіаційного регулятора Йорданії.

Йорданія межує з Ізраїлем, тому у разі повітряного удару з боку Ірану, ракети можуть пролітати над її територією.

В Ізраїлі підняли в небо прем’єрський літак

Дані Flight Radar свідчать про те, що в небо підняли ізраїльський державний літак, побудований для прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Однак цей борт ніколи не використовувався офіційно.

Як пише Times of Israel, цей крок зроблено на тлі підвищеної тривоги в Ізраїлі щодо нападу з боку Ірану.