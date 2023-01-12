Рада визначила порядок проходження іноземцями військової служби в Україні

Цей закон стосується і бійців полку “Азов”.

Верховна Рада України визначила порядок проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту №8098 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях” проголосував 321 народний депутат.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що на сьогодні в законодавстві йшлося лише про ті підрозділи, які підпорядковуються Збройним силам України. Тобто не були законодавчо визначено порядок проходження служби підрозділами, які утворені при Нацгвардії України, зокрема, таким підрозділом є полк “Азов”, де службу несуть іноземні громадяни.

Через це вони не могли легально перебувати на території України, а також не могли отримати українське громадянство. Тепер це питання внормовано. Порядок визначено такий же, як і для тих, хто служить у ЗСУ.

Крім того до закону “Про імміграцію” передбачено додати до квот, які дають підстави для надання дозволу на імміграцію іноземцям і особам без громадянства, які ще не прослужили три роки в ЗСУ та інших військових формуваннях, але під час служби дістали пораненння, котрі не дозволяють їм за станом здоров’я продовжити проходження військової служби.