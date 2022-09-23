Рашисти вдарили з «Градів» по Нікополю та Марганцю, є загиблі і поранені

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У Марганці внаслідок удару двоє людей загинули, за попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені.

Російські окупанти знову накрили вогнем Нікопольський район Дніпропетровської області.

Росіяни обстріляли Нікопольський район \ Телеграм-канал голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка

Телеграм-канал голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА ВАлентин Резніченко.

“На ранок ударили з “Градів” та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Скерували на мирні міста майже 30 снарядів”, – зазначив голова ОВА.

За його даними, у Марганці двоє людей загинули – чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів.

“У місті сталося займання будинку. Вогнеборці полум’я уже вгамували. Російські снаряди 8 будинків пошкодили, один – зруйнували”, – додав Резніченко.

Через ворожу атаку без світла залишилися 2200 родин. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії.

Телеграм-канал голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка

Телеграм-канал голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка

У Нікополі, попередньо, пошкоджено 10 будинків.

“На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнацій уточнюються”, – повідомив Резніченко. // УНІАН

 

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