Російські окупанти завдали ударів по «Азовсталі» надважкими авіабомбами (відео)

Російські окупанти завдали масованого удару по заводу «Азовсталь» у Маріуполі, де ховаються сотні мирних людей.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада в Telegram, інформує УНН.

«Російські окупанти завдають ударів по «Азовсталі» надважкими авіабомбами. В підземних укриттях металургійного комбінату знаходиться не менше 1000 цивільних. Переважно це жінки с дітьми та літні люди», — йдеться в повідомленні.

За інформацією міськради, окупанти бомблять «Азовсталь» авіаційними бомбами ФАБ 1000 і ФАБ 3000.