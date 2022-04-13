Росія смішно підтвердила що флагман її Чорноморського флоту ракетний крейсер «Москва» знищено

На ракетному крейсері «Москва» сталася пожежа, повідомляє Міноборони РФ. За даними відомства, здетонував боєзапас, а екіпаж повністю евакуйовано. Що пожежа та вибух боєкомплекту стались у наслідок українського ракетного удару, признати не змогли.



Раніше ми повідомляли, що крейсер вибухнув не випадково, а отримав пошкодження після удару протикорабельними ракетами «Нептун», запущеними українськими військовими.

Крейсер «Москва» – флагман Чорноморського флоту РФ. Це саме той військовий корабель, котрий став мемом в інтернеті. Фразу «російський військовий корабель, йди на х**» сказав український прикордонник з острова Зміїний, на пропозицію російського військового корабля здатись в полон. Тепер це сталось по справжньому.