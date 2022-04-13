Росія смішно підтвердила що флагман її Чорноморського флоту ракетний крейсер «Москва» знищено

На ракетному крейсері «Москва» сталася пожежа, повідомляє Міноборони РФ. За даними відомства, здетонував боєзапас, а екіпаж повністю евакуйовано. Що пожежа та вибух боєкомплекту стались у наслідок українського ракетного удару, признати не змогли.

Раніше ми повідомляли, що крейсер вибухнув не випадково, а отримав пошкодження після удару протикорабельними ракетами «Нептун», запущеними українськими військовими.

May be an image of text that says 'tass.ru/proisshetviya/14372453 тасс читайте TACc в яндекс новости яндекс дзен москва, 14 апреля. /TACc/. крейсер "москва" черноморского флота получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса, произошедшей вследствие пожара, экипаж эвакуирован. об этом сообщили минобороны россии. "в результате пожара на ракетном крейсере "москва" сдетонировал боезапас. корабль получил серьезные повреждения. экипаж полностью эвакуирован", сказали в военном ведомстве. в министерстве сообщили, что причины пожара устанавливаются. "москва"- флагман черноморского флота, головной корабль проекта 1164 "атлант". введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием "слава". в 1996 году крейсер получил свое нынешнее название. основное ударное вооружение корабля 16 пусковых установок ракет п-1000 "вулкан".'

Крейсер «Москва» – флагман Чорноморського флоту РФ. Це саме той військовий корабель, котрий став мемом в інтернеті. Фразу «російський військовий корабель, йди на х**» сказав український прикордонник з острова Зміїний, на пропозицію російського військового корабля здатись в полон. Тепер це сталось по справжньому.

 

Like

Метки:

Читайте также: