Россия продолжает поставлять боевикам на Донбасс оружие и военную технику

Российская Федерация продолжает использовать неконтролируемые Украиной участники границы для поставок оружия и военной техники боевикам на Донбассе. При этом РФ также распространяет фейки о количестве поставленной техники для деструктивного влияния на местное население.

«С начала марта до соединений и частей первого и второго армейских корпусов автомобильным транспортом завезено новые партии противотанковых и противопехотных мин, беспилотные летательные аппараты, станции радиоэлектронной борьбы и несколько десятков военных внедорожников для подразделений «быстрого реагирования. Железнодорожным транспортом доставлено более 5 тысяч тонн горючего», — сообщили в ГУР.

В то же время в соцсетях и российских СМИ распространялись сообщения о перемещении на Донбасс из России более 100 танков Т-72. Такую информацию украинские разведчики назвали фейком.

«(Информация о перемещении танков из РФ на Донбасс — ред.) используются пропагандой противника для усиления деструктивного влияния на местное население», — добавили разведчики. // РБК-Украина