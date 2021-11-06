Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 6 листопада 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи та обстрілювати позиції Збройних Сил України.
Протягом минулої доби, 5 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Біля ПРИЧЕПИЛВКИ та КАТЕРИНІВКИ ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.
В напрямку населених пунктів БОЛОТЕНЕ та ЛУГАНСЬКЕ противник здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм.
В бік КРИМСЬКОГО ворожі війська відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.
Поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО наші позиції потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Неподалік ТАЛАКІВКИ російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі ЗОЛОТОГО-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 6 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet