Солдати з Південної Осетії, яких планувала залучити рф, відмовилися воювати в Україні

Військові, яких рф хотіла перекинути із самопроголошеної Південної Осетії на війну з Україною, відмовилися брати участь у бойових діях.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України з посиланням на дані розвідки.

«Декілька днів тому майже весь особовий склад однієї із батальйонних тактичних груп (дві мотострілкові роти та мінометна батарея), які були сформовані зі складу 4 військової бази зс рф (в/ч 66431, м. Цхінвалі, Південна Осетія) та були задіяні на Донецькому напрямку, відмовився від участі у військовій агресії проти України», — йдеться у повідомленні.

29 березня цих військових організовано перемістили до військового полігону «Кузьмінський» у Ростовську область, де з ними мав розмову заступник командувача 58 армії з військово-політичної роботи. Проте його заклики виявилися безрезультатними.

Колишній лідер Південної Осетії Едуард Кокойти підтвердив, що війська, які рф хотіла перекинути воювати проти України, склали зброю та повернулися додому.

«Ми всі стурбовані ситуацією навколо наших воїнів, які повернулися додому до Осетії із зони бойових дій. Ніхто не має права засуджувати цих хлопців або звинувачувати їх у боягузтві. Слід розібратися в причинах того, що сталося і з’ясувати, яким чином було організовано їхню участь. Цим ми займемося найсерйознішим чином», — наголосив Кокойти.