США вперше порушили кримінальну справу про військові злочини російських окупантів

За даними Мін’юсту, четверо окупантів викрали американського громадянина з будинку в селі Мілове Херсонської області, били і катували його протягом 10 днів у квітні 2022 року.

У США вперше порушили кримінальну справу про військові злочини російської армії в Україні. Двох офіцерів і їх підлеглих звинувачують в тому, що вони викрали і катували американця в Херсонській області.

Кримінальну справу Мін’юст США порушили стосовно чотирьох російських військовослужбовців. За версією слідства, офіцери Сурен Мкртчян та Дмитро Будник, а також їхні підлеглі Валерій та Назар викрали громадянина США у селі Мілове Херсонської області у квітні 2022 року.

Російські військові, йдеться в заяві Мін’юсту США, незаконно утримували чоловіка десять днів. За цей час його кілька разів побили. Крім того, американця роздягали і фотографували оголеним. Одного разу російські військові імітували страту: один із солдатів приставив до скроні полоненого зброю, дав йому можливість “вимовити останні слова”, а після вистрілив у бік.

Як відзначають “Важливі історії”, Сурен Мкртчян обіймав посаду заступника начальника штабу полку в 1-му армійському корпусі так званої “ДНР”. Він внесений в українську базу “Миротворець”. Український Центр журналістських розслідувань писав, що Мкртчян був причетний до викрадень і зґвалтувань мирних жителів під час російської окупації лівого берега Дніпра. // УНІАН