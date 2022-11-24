У боях з російсько-окупаційними військами на Донеччині загинув майстер спорту України з гирьового спорту
Артем був членом збірної команди Таврійського державного агротехнологічного університету з гирьового спорту.
Він був призером чемпіонату світу серед юнаків, багаторазовим чемпіоном України серед студентів, переможцем та призером Всеукраїнських турнірів та чемпіонатів.
У парламенті вказують, що з фронту Артема Тіпенка так і не дочекалися батько та брат.
Зазначимо, що станом на 26 жовтня було відомо, що внаслідок вторгнення росії в Україні вже загинули 154 спортсмени і тренери. Вони загинули на полі бою та у власних домівках від ворожих снарядів.