У боях з російсько-окупаційними військами на Донеччині загинув майстер спорту України з гирьового спорту, призер Всеукраїнських турнірів та чемпіонатів Запорізької області Артем Тіпенко.

Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту, передає пресслужба парламенту, зазначає Громадське

Артем був членом збірної команди Таврійського державного агротехнологічного університету з гирьового спорту.

Він був призером чемпіонату світу серед юнаків, багаторазовим чемпіоном України серед студентів, переможцем та призером Всеукраїнських турнірів та чемпіонатів.

У парламенті вказують, що з фронту Артема Тіпенка так і не дочекалися батько та брат.

Зазначимо, що станом на 26 жовтня було відомо, що внаслідок вторгнення росії в Україні вже загинули 154 спортсмени і тренери. Вони загинули на полі бою та у власних домівках від ворожих снарядів.